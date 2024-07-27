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Удар по харківському екопарку: показали врятованих тварин (відео)

Суспільство 17:40   27.07.2024
Оксана Горун
Удар по харківському екопарку: показали врятованих тварин (відео) Скриншот

В екопарку розповіли, як почуваються коні, поні та кенгуру, які пережили удар російського безпілотника 24 липня.

Тварини, яких після російського удару вивели з палаючої конюшні, зараз почувають себе добре. На щастя, коні, поні та кенгуру не травмувалися, тільки трохи злякалися. Зараз поряд з кіньми та поні постійно перебувають наші працівники. Вони дбають про них та роблять усе, щоб їм було комфортно“, – поінформували на сторінці екопарку у фейсбуці.

Відео: https://www.facebook.com/FeldmanEcopark

Також представники екопарку подякували всім, хто надав допомогу після російського обстрілу. Для відновлення конюшні надходять гроші та матеріали.

Нагадаємо, по харківському екопарку армія РФ вдарила близько 05:00 ранку 24 липня. Спалахнула конюшня, постраждали двоє людей. Тварин співробітники встигли врятувати.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2024 в 17:40;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В екопарку розповіли, як почуваються коні, поні та кенгуру, які пережили удар російського безпілотника 24 липня".