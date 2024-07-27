Удар по харківському екопарку: показали врятованих тварин (відео)

В екопарку розповіли, як почуваються коні, поні та кенгуру, які пережили удар російського безпілотника 24 липня.

“Тварини, яких після російського удару вивели з палаючої конюшні, зараз почувають себе добре. На щастя, коні, поні та кенгуру не травмувалися, тільки трохи злякалися. Зараз поряд з кіньми та поні постійно перебувають наші працівники. Вони дбають про них та роблять усе, щоб їм було комфортно“, – поінформували на сторінці екопарку у фейсбуці.

Відео: https://www.facebook.com/FeldmanEcopark

Також представники екопарку подякували всім, хто надав допомогу після російського обстрілу. Для відновлення конюшні надходять гроші та матеріали.

Нагадаємо, по харківському екопарку армія РФ вдарила близько 05:00 ранку 24 липня. Спалахнула конюшня, постраждали двоє людей. Тварин співробітники встигли врятувати.