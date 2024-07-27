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Удар по харьковскому экопарку: показали спасенных животных (видео)

Общество 17:40   27.07.2024
Оксана Горун
Удар по харьковскому экопарку: показали спасенных животных (видео) Скриншот

В экопарке рассказали, как чувствуют себя кони, пони и кенгуру, пережившие удар российского беспилотника 24 июля.

«Животные, которых после российского удара вывели из горящей конюшни, сейчас чувствуют себя хорошо. К счастью, лошади, пони и кенгуру не травмировались, только немного испугались. Сейчас рядом с лошадьми постоянно находятся наши работники. Они заботятся о них и делают все, чтобы им было комфортно», — проинформировали на странице экопарка в facebook.

Видео: https://www.facebook.com/FeldmanEcopark

Также в представители экопарка поблагодарили всех, кто оказал помощь после российского обстрела. Для восстановления конюшни поступают деньги и материалы.

Напомним, по харьковскому экопарку армия РФ ударила около 05:00 утра 24 июля. Загорелась конюшня, пострадали два человека. Животных сотрудники успели спасти.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 июля 2024 в 17:40;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В экопарке рассказали, как чувствуют себя кони, пони и кенгуру, пережившие удар российского беспилотника 24 июля".