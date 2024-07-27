Удар по харьковскому экопарку: показали спасенных животных (видео)

В экопарке рассказали, как чувствуют себя кони, пони и кенгуру, пережившие удар российского беспилотника 24 июля.

«Животные, которых после российского удара вывели из горящей конюшни, сейчас чувствуют себя хорошо. К счастью, лошади, пони и кенгуру не травмировались, только немного испугались. Сейчас рядом с лошадьми постоянно находятся наши работники. Они заботятся о них и делают все, чтобы им было комфортно», — проинформировали на странице экопарка в facebook.

Видео: https://www.facebook.com/FeldmanEcopark

Также в представители экопарка поблагодарили всех, кто оказал помощь после российского обстрела. Для восстановления конюшни поступают деньги и материалы.

Напомним, по харьковскому экопарку армия РФ ударила около 05:00 утра 24 июля. Загорелась конюшня, пострадали два человека. Животных сотрудники успели спасти.