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Харків’яни просять заборонити кінні прогулянки містом

Суспільство 13:32   03.09.2023
Оксана Горун
Харків’яни просять заборонити кінні прогулянки містом

“Заборонити вигул коней містом” – з такою петицією звернулася до мерії мешканка Харкова. Її заклик за шість днів підтримали 215 людей. 

“Прохання до міської влади заборонити вигул коней містом. По-перше, це стрес для самої тварини: багато людей, автомобілі, сирени, тварини лякаються таких обставин. Це просто знущання з тварини. По-друге, ми не розуміємо, як поводитиметься тварина, яка раптово чогось злякалася, навряд чи таку тварину зможе втримати дівчинка, а ми бачимо, що саме дівчата їздять на цих тваринах містом. Я спостерігала таку ситуацію, коли тварина стала некерованою, і це дійсно страшно. Вона може вискочити на проїзну частину, може побігти на людей тощо. І ця дівчинка нічого не зможе вдіяти”, – аргументувала своє звернення авторка петиції Надія Гордієнко.

Вона зазначила, що охочі покататися на конях можуть зробити це біля стайні, де утримують тварин, або в лісі.

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Нагадаємо, щоб Харківська міськрада розглянула петицію, вона має за 90 днів набрати 5000 голосів харків’ян. Петиція Надії Гордієнко “стартувала” досить активно, набравши 215 підписів за перші шість днів після розміщення.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2023 в 13:32;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Заборонити вигул коней містом” – з такою петицією звернулася до мерії мешканка Харкова. Її заклик за шість днів підтримали 215 людей".