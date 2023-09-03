Харків’яни просять заборонити кінні прогулянки містом

“Заборонити вигул коней містом” – з такою петицією звернулася до мерії мешканка Харкова. Її заклик за шість днів підтримали 215 людей.

“Прохання до міської влади заборонити вигул коней містом. По-перше, це стрес для самої тварини: багато людей, автомобілі, сирени, тварини лякаються таких обставин. Це просто знущання з тварини. По-друге, ми не розуміємо, як поводитиметься тварина, яка раптово чогось злякалася, навряд чи таку тварину зможе втримати дівчинка, а ми бачимо, що саме дівчата їздять на цих тваринах містом. Я спостерігала таку ситуацію, коли тварина стала некерованою, і це дійсно страшно. Вона може вискочити на проїзну частину, може побігти на людей тощо. І ця дівчинка нічого не зможе вдіяти”, – аргументувала своє звернення авторка петиції Надія Гордієнко.

Вона зазначила, що охочі покататися на конях можуть зробити це біля стайні, де утримують тварин, або в лісі.

Нагадаємо, щоб Харківська міськрада розглянула петицію, вона має за 90 днів набрати 5000 голосів харків’ян. Петиція Надії Гордієнко “стартувала” досить активно, набравши 215 підписів за перші шість днів після розміщення.