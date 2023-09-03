Харьковчане просят запретить конные прогулки по городу

«Запретить выгул коней по городу» — с такой петицией обратилась в мэрию жительница Харькова. Ее призыв за шесть дней поддержали 215 человек.

«Просьба к городским властям запретить выгул лошадей по городу. Во-первых, это стресс для самого животного: много людей, автомобилей, сирены, животные пугаются такой обстановки. Это просто издевательство над животным. Во-вторых, мы не понимаем, как поведет себя внезапно чего-то испугавшееся животное, вряд ли такое животное сможет удержать девочка, а мы видим, что именно девушки ездят на этих животных по городу. Я наблюдала такую ситуацию, когда животное стало неуправляемым, и это действительно страшно. Оно может выскочить на проезжую часть, может побежать на людей и т.д. И эта девочка ничего не сможет сделать», — аргументировала свое обращение автор петиции Надежда Гордиенко.

Она отметила, что желающие покататься на лошадях могут сделать это возле конюшен, где содержат животных, или в лесу.

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Напомним, чтобы Харьковский горсовет рассмотрел петицию, она должна за 90 дней набрать 5000 голосов харьковчан. Петиция Надежды Гордиенко «стартовала» достаточно активно, набрав 215 подписей за первые шесть дней после размещения.