Вагітна на Харківщині зарізала чоловіка: що вирішив суд
Суд поставив крапку у справі про вбивство, яке сталося на Харківщині в перші місяці повномасштабного вторгнення РФ. Обвинувачена народила дитину, перебуваючи в СІЗО.
Подробиці шокуючої історії, що сталася наприкінці квітня 2022 року в селі Пасіки Чугуївського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.
“Вагітна жінка разом із 37-річним знайомим розпивала спиртні напої у помешканні, під час чого між ними виникла сварка. У ході суперечки вона вдарила чоловіка скляною пляшкою по голові, від чого той втратив рівновагу і впав на підлогу. Після цього нападниця нанесла йому кілька ударів кухонним ножем по тулубу. Потерпілий помер на місці”, – описала події пресслужба Харківської обласної прокуратури.
При цьому під час суду обвинувачена провину не визнавала. Вона озвучила іншу версію: нібито чоловіка вбила його співмешканка. Кров при цьому була на одязі обвинуваченої, але та стверджувала, що забруднилася, коли намагалася надати допомогу.
“Також жінка зазначала про примус до зізнання з боку правоохоронців та заявляла про застосування до неї фізичного насильства, проте у ході проведених перевірок вказана інформація не знайшла свого підтвердження“, – зазначили в прокуратурі.
Дослідивши наявні докази, суд визнав жінку винною та засудив до 13 років в’язниці. Прокурори зазначили, що у 2009 році її вже засудили за ще страшніший злочин: вбивство дитини.
“У 16-річному віці вона задушила дитячими колготками 6-річну дівчинку, яку її батьки удочерили з дитбудинку. За цей злочин жінка відбула покарання у виді 10 років позбавлення волі”, – повідомили прокурори.
При цьому між двома “відсидками” вбивця примудрилася народити дитину (її забрали органи опіки) та завагітніти повторно. Друга дитина народилася вже в СІЗО.
