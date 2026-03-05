Live

Вагітна на Харківщині зарізала чоловіка: що вирішив суд

Події 14:24   05.03.2026
Оксана Горун
Суд поставив крапку у справі про вбивство, яке сталося на Харківщині в перші місяці повномасштабного вторгнення РФ. Обвинувачена народила дитину, перебуваючи в СІЗО.

Подробиці шокуючої історії, що сталася наприкінці квітня 2022 року в селі Пасіки Чугуївського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Вагітна жінка разом із 37-річним знайомим розпивала спиртні напої у помешканні, під час чого між ними виникла сварка. У ході суперечки вона вдарила чоловіка скляною пляшкою по голові, від чого той втратив рівновагу і впав на підлогу. Після цього нападниця нанесла йому кілька ударів кухонним ножем по тулубу. Потерпілий помер на місці”, – описала події пресслужба Харківської обласної прокуратури.

При цьому під час суду обвинувачена провину не визнавала. Вона озвучила іншу версію: нібито чоловіка вбила його співмешканка. Кров при цьому була на одязі обвинуваченої, але та стверджувала, що забруднилася, коли намагалася надати допомогу.

Читайте також: У гуртожитку для переселенців у Харкові мало не сталося вбивство: деталі

Також жінка зазначала про примус до зізнання з боку правоохоронців та заявляла про застосування до неї фізичного насильства, проте у ході проведених перевірок вказана інформація не знайшла свого підтвердження“, – зазначили в прокуратурі.

Дослідивши наявні докази, суд визнав жінку винною та засудив до 13 років в’язниці. Прокурори зазначили, що у 2009 році її вже засудили за ще страшніший злочин: вбивство дитини.

“У 16-річному віці вона задушила дитячими колготками 6-річну дівчинку, яку її батьки удочерили з дитбудинку. За цей злочин жінка відбула покарання у виді 10 років позбавлення волі”, – повідомили прокурори.

При цьому між двома “відсидками” вбивця примудрилася народити дитину (її забрали органи опіки) та завагітніти повторно. Друга дитина народилася вже в СІЗО.

Автор: Оксана Горун
