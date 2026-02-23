У гуртожитку для переселенців у Харкові ледь не сталося вбивство: подробиці

У Харкові затримали чоловіка, який, за даними правоохоронців, завдав знайомому ножового поранення, що спричинило клінічну смерть.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, в гуртожитку для переселенців в Індустріальному районі між трьома співмешканцями, ВПО з Куп’янщини, виник конфлікт.

«Під час сварки 56-річний чоловік завдав одному з них ножове поранення в область шиї. Унаслідок отриманих тілесних ушкоджень потерпілий пережив клінічну смерть. Завдяки своєчасно наданій медичній допомозі його вдалося реанімувати. Наразі чоловік перебуває під наглядом лікарів», – розповіли правоохоронці.

Копи затримали фігуранта. Йому повідомили про підозру в замаху на умисне вбивство. Наразі чоловіку готуються обрати запобіжний захід.

Санкція статті передбачає до 15 років тюрми.

Нагадаємо, вісім років у тюрмі проведе мешканець Харківщини. Правоохоронці у суді довели, що він жорстоко вбив свого товариша, а його тіло розчленував.