В общежитии для переселенцев в Харькове чуть не произошло убийство: детали

В Харькове задержали мужчину, который, по данным правоохранителей, нанес знакомому ножевое ранение, повлекшее клиническую смерть.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в общежитии для переселенцев в Индустриальном районе между тремя сожителями, ВПЛ с Купянщины, возник конфликт.

«Во время ссоры 56-летний мужчина нанес одному из них ножевое ранение в область шеи. В результате полученных телесных повреждений пострадавший пережил клиническую смерть. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи его удалось реанимировать. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей», — рассказали правоохранители.

Копы задержали фигуранта. Ему сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство. Мужчине готовятся избрать меру пресечения.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.

