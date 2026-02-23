В общежитии для переселенцев в Харькове чуть не произошло убийство: детали
В Харькове задержали мужчину, который, по данным правоохранителей, нанес знакомому ножевое ранение, повлекшее клиническую смерть.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в общежитии для переселенцев в Индустриальном районе между тремя сожителями, ВПЛ с Купянщины, возник конфликт.
«Во время ссоры 56-летний мужчина нанес одному из них ножевое ранение в область шеи. В результате полученных телесных повреждений пострадавший пережил клиническую смерть. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи его удалось реанимировать. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей», — рассказали правоохранители.
Копы задержали фигуранта. Ему сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство. Мужчине готовятся избрать меру пресечения.
Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.
Напомним, восемь лет в тюрьме проведет житель Харьковской области. Правоохранители в суде доказали, что он жестоко убил своего товарища, а его тело расчленил.
Читайте также: Тело убитого гражданского эвакуировал НРК на Харьковщине (видео)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: вбивство, новости Харькова, общежитие, переселенцы, полиция, убийство;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В общежитии для переселенцев в Харькове чуть не произошло убийство: детали», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 23 февраля 2026 в 13:41;