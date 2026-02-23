Live

В общежитии для переселенцев в Харькове чуть не произошло убийство: детали

Общество 13:41   23.02.2026
Виктория Яковенко
В общежитии для переселенцев в Харькове чуть не произошло убийство: детали Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове задержали мужчину, который, по данным правоохранителей, нанес знакомому ножевое ранение, повлекшее клиническую смерть.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в общежитии для переселенцев в Индустриальном районе между тремя сожителями, ВПЛ с Купянщины, возник конфликт.

«Во время ссоры 56-летний мужчина нанес одному из них ножевое ранение в область шеи. В результате полученных телесных повреждений пострадавший пережил клиническую смерть. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи его удалось реанимировать. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей», — рассказали правоохранители.

Копы задержали фигуранта. Ему сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство. Мужчине готовятся избрать меру пресечения.
Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.

Напомним, восемь лет в тюрьме проведет житель Харьковской области. Правоохранители в суде доказали, что он жестоко убил своего товарища, а его тело расчленил.

Читайте также: Тело убитого гражданского эвакуировал НРК на Харьковщине (видео)

Автор: Виктория Яковенко
