Беременная на Харьковщине зарезала мужчину: что решил суд
Суд поставил точку в деле об убийстве, которое случилось на Харьковщине в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ. Обвиняемая родила ребенка, находясь в СИЗО.
Подрбности шокирующей истории, которая произошла в конце апреля 2022 года в селе Пасеки Чугуевского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.
«Беременная женщина вместе с 37-летним знакомым распивала спиртные напитки в доме, во время чего между ними возникла ссора. В ходе спора она ударила мужчину стеклянной бутылкой по голове, от чего тот потерял равновесие и упал на пол. После этого нападавшая нанесла ему несколько ударов кухонным ножом по туловищу. Потерпевший скончался на месте», — описала события пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
При этом во время суда обвиняемая свою вину не признавала. Она озвучила другую версию: якобы мужчину убила его сожительница. Кровь при этом была на одежде обвиняемой, но она утверждала, что испачкалась, когда пыталась оказать помощь.
В общежитии для переселенцев в Харькове чуть не произошло убийство: детали
«Также женщина отмечала принуждение к признанию со стороны правоохранителей и заявляла о применении к ней физического насилия. Однако в ходе проведенных проверок указанная информация не нашла своего подтверждения», — отметили в прокуратуре.
Исследовав имеющиеся доказательства, суд признал женщину виновной и приговорил к 13 годам тюрьмы. Прокуроры отметили, что в 2009 году ее уже осудили за еще более страшное преступление: убийство ребенка.
«В 16-летнем возрасте она задушила детскими колготками шестилетнюю девочку, которую ее родители удочерили из детдома. За это преступление женщина отбыла наказание в виде 10 лет лишения свободы», — сообщили прокуроры.
При этом между двумя «отсидками» убийца умудрилась родить ребенка (его забрали органы опеки) и забеременеть повторно. Второй ребенок родился уже в СИЗО.
