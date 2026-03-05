Live

Беременная на Харьковщине зарезала мужчину: что решил суд

Происшествия 14:24   05.03.2026
Оксана Горун
Беременная на Харьковщине зарезала мужчину: что решил суд

Суд поставил точку в деле об убийстве, которое случилось на Харьковщине в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ. Обвиняемая родила ребенка, находясь в СИЗО.

Подрбности шокирующей истории, которая произошла в конце апреля 2022 года в селе Пасеки Чугуевского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.

«Беременная женщина вместе с 37-летним знакомым распивала спиртные напитки в доме, во время чего между ними возникла ссора. В ходе спора она ударила мужчину стеклянной бутылкой по голове, от чего тот потерял равновесие и упал на пол. После этого нападавшая нанесла ему несколько ударов кухонным ножом по туловищу. Потерпевший скончался на месте», — описала события пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

При этом во время суда обвиняемая свою вину не признавала. Она озвучила другую версию: якобы мужчину убила его сожительница. Кровь при этом была на одежде обвиняемой, но она утверждала, что испачкалась, когда пыталась оказать помощь.

Читайте также: В общежитии для переселенцев в Харькове чуть не произошло убийство: детали

«Также женщина отмечала принуждение к признанию со стороны правоохранителей и заявляла о применении к ней физического насилия. Однако в ходе проведенных проверок указанная информация не нашла своего подтверждения», — отметили в прокуратуре.

Исследовав имеющиеся доказательства, суд признал женщину виновной и приговорил к 13 годам тюрьмы. Прокуроры отметили, что в 2009 году ее уже осудили за еще более страшное преступление: убийство ребенка.

«В 16-летнем возрасте она задушила детскими колготками шестилетнюю девочку, которую ее родители удочерили из детдома. За это преступление женщина отбыла наказание в виде 10 лет лишения свободы», — сообщили прокуроры.

При этом между двумя «отсидками» убийца умудрилась родить ребенка (его забрали органы опеки) и забеременеть повторно. Второй ребенок родился уже в СИЗО.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова – главное 5 марта: удар по животным и пожар
Новости Харькова – главное 5 марта: удар по животным и пожар
05.03.2026, 14:11
Два «шахеда» атаковали сегодня ночью Харьков — что известно
Два «шахеда» атаковали сегодня ночью Харьков — что известно
05.03.2026, 07:15
Что в обстрелах РФ вызывает у Терехова «определенное беспокойство»
Что в обстрелах РФ вызывает у Терехова «определенное беспокойство»
05.03.2026, 10:19
На Харьковщине не ходят некоторые электрички – ввели альтернативные рейсы
На Харьковщине не ходят некоторые электрички – ввели альтернативные рейсы
05.03.2026, 07:43
Двое погибших и 13 пострадавших – Синегубов о последствиях ударов РФ
Двое погибших и 13 пострадавших – Синегубов о последствиях ударов РФ
05.03.2026, 08:48
Беременная на Харьковщине зарезала мужчину: что решил суд
Беременная на Харьковщине зарезала мужчину: что решил суд
05.03.2026, 14:24

Новости по теме:

11.02.2026
Удар по Богодухову: появились новые фото, беременную женщину уже выписали
25.07.2025
Беременная харьковчанка потеряла двойню: медикам инкриминируют халатность
01.06.2024
РФ ударила по Балаклее: среди пострадавших – дети (обновлено)
29.07.2022
В Харькове коммунальщики вместе с волонтерами спасли беременную кошку с котенком из теплотрассы (видео)
14.03.2022
В Мариуполе умерла беременная женщина, которая попала по обстрел в роддоме (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Беременная на Харьковщине зарезала мужчину: что решил суд», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 5 марта 2026 в 14:24;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд поставил точку в деле об убийстве, которое случилось на Харьковщине в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ. Обвиняемая родила ребенка, находясь в СИЗО".