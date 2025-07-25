Беременная харьковчанка потеряла двойню: медикам инкриминируют халатность

Троим медикам в Харькове инкриминируют врачебную халатность, из-за которой 39-летняя беременная женщина потеряла двойню.

По данным следствия, женщина вынашивала двойню — это беременность с повышенным риском, которая требует усиленного наблюдения.

«Однако врачи не обеспечили надлежащей диагностики, допустили ошибки в выводах и не приняли необходимые меры на этапах беременности. Когда состояние обострилось, пациентку не направили в перинатальный центр соответствующего уровня. Один из плодов погиб еще до родов, второй — умер во время срочного кесарева сечения», — сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

Комиссионная судебно-медицинская экспертиза подтвердила: именно ненадлежащие действия троих харьковских врачей стали причиной гибели обоих плодов.

«Во время досудебного расследования установлено, что трое действующих врачей, имеющих квалификацию и стаж по специальности «Акушерство и гинекология», во время наблюдения за 39-летней беременной пациенткой не учли результаты ультразвуковых исследований, которые указывали на патологическую неравномерность развития плода. Медики не зафиксировали эти данные в текущих диагнозах, не приняли необходимые меры для тщательного мониторинга состояния беременности и не выявили причин задержки роста одного из плодов», — добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области и уточнили, что все происходило в 2024 году.

Трем акушерам-гинекологам — 50-летней женщине и 50 и 58-летним мужчинам — сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей (ч. 1 ст. 140 УКУ). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

По данным «Суспільне Харків», подозрение объявили акушеру-гинекологу из 6-й городской поликлиники и двоим врачам роддома №2 в Харькове. Двойню потеряла Елена Дебела.