Беременная харьковчанка потеряла двойню: медикам инкриминируют халатность
Троим медикам в Харькове инкриминируют врачебную халатность, из-за которой 39-летняя беременная женщина потеряла двойню.
По данным следствия, женщина вынашивала двойню — это беременность с повышенным риском, которая требует усиленного наблюдения.
«Однако врачи не обеспечили надлежащей диагностики, допустили ошибки в выводах и не приняли необходимые меры на этапах беременности. Когда состояние обострилось, пациентку не направили в перинатальный центр соответствующего уровня. Один из плодов погиб еще до родов, второй — умер во время срочного кесарева сечения», — сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
Комиссионная судебно-медицинская экспертиза подтвердила: именно ненадлежащие действия троих харьковских врачей стали причиной гибели обоих плодов.
«Во время досудебного расследования установлено, что трое действующих врачей, имеющих квалификацию и стаж по специальности «Акушерство и гинекология», во время наблюдения за 39-летней беременной пациенткой не учли результаты ультразвуковых исследований, которые указывали на патологическую неравномерность развития плода. Медики не зафиксировали эти данные в текущих диагнозах, не приняли необходимые меры для тщательного мониторинга состояния беременности и не выявили причин задержки роста одного из плодов», — добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области и уточнили, что все происходило в 2024 году.
Трем акушерам-гинекологам — 50-летней женщине и 50 и 58-летним мужчинам — сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей (ч. 1 ст. 140 УКУ). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
По данным «Суспільне Харків», подозрение объявили акушеру-гинекологу из 6-й городской поликлиники и двоим врачам роддома №2 в Харькове. Двойню потеряла Елена Дебела.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: беременная, медицина, новости Харькова, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2025 в 17:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Троим медикам в Харькове инкриминируют врачебную халатность, из-за которой 39-летняя беременная женщина потеряла двойню.".