Вагітна харків’янка втратила двійню: медикам інкримінують халатність
Трьом медикам у Харкові інкримінують лікарську недбалість, через яку 39-річна вагітна жінка втратила двійню.
За даними слідства, це була вагітність із підвищеним ризиком, яка потребує посиленого спостереження.
“Однак лікарі не забезпечили належної діагностики, допустили помилки у висновках і не вжили необхідних заходів на етапах вагітності. Коли стан загострився, пацієнтку не направили до перинатального центру відповідного рівня. Один із плодів загинув ще до пологів, другий — помер під час термінового кесаревого розтину“, – повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
Комісійна судово-медична експертиза підтвердила: саме неналежні дії трьох харківських лікарів стали причиною загибелі обох плодів.
“Під час досудового розслідування встановлено, що троє діючих лікарів, які мають кваліфікацію та стаж за спеціальністю «Акушерство і гінекологія», під час спостереження за 39-річною вагітною пацієнткою не врахували результати ультразвукових досліджень, що вказували на патологічну нерівномірність розвитку плоду. Медики не зафіксували ці дані в поточних діагнозах, не вжили необхідних заходів для ретельного моніторингу стану вагітності та не виявили причин затримки росту одного з плодів“, – додали в ГУ Нацполіції в Харківській області та уточнили, що все відбувалося у 2024 році.
Трьом акушерам-гінекологам – 50-річній жінці та 50 та 58-річним чоловікам – повідомили про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків (ч. 1 ст. 140 ККУ). Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.
За даними “Суспільне Харків”, підозру оголосили акушеру-гінекологу з 6-ї міської поліклініки та двом лікарям пологового будинку №2 у Харкові. Двійню втратила Олена Дебела.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2025 в 17:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трьом медикам у Харкові інкримінують лікарську недбалість, через яку 39-річна вагітна жінка втратила двійню.".