Вагітна харків’янка втратила двійню: медикам інкримінують халатність

Трьом медикам у Харкові інкримінують лікарську недбалість, через яку 39-річна вагітна жінка втратила двійню.

За даними слідства, це була вагітність із підвищеним ризиком, яка потребує посиленого спостереження.

“Однак лікарі не забезпечили належної діагностики, допустили помилки у висновках і не вжили необхідних заходів на етапах вагітності. Коли стан загострився, пацієнтку не направили до перинатального центру відповідного рівня. Один із плодів загинув ще до пологів, другий — помер під час термінового кесаревого розтину“, – повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

Комісійна судово-медична експертиза підтвердила: саме неналежні дії трьох харківських лікарів стали причиною загибелі обох плодів.

“Під час досудового розслідування встановлено, що троє діючих лікарів, які мають кваліфікацію та стаж за спеціальністю «Акушерство і гінекологія», під час спостереження за 39-річною вагітною пацієнткою не врахували результати ультразвукових досліджень, що вказували на патологічну нерівномірність розвитку плоду. Медики не зафіксували ці дані в поточних діагнозах, не вжили необхідних заходів для ретельного моніторингу стану вагітності та не виявили причин затримки росту одного з плодів“, – додали в ГУ Нацполіції в Харківській області та уточнили, що все відбувалося у 2024 році.

Трьом акушерам-гінекологам – 50-річній жінці та 50 та 58-річним чоловікам – повідомили про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків (ч. 1 ст. 140 ККУ). Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

За даними “Суспільне Харків”, підозру оголосили акушеру-гінекологу з 6-ї міської поліклініки та двом лікарям пологового будинку №2 у Харкові. Двійню втратила Олена Дебела.