У Харкові п’яний водій, врізавшись у електроопору, визнав, що випив

Близько 01:00 13 березня в Харкові патрульні помітили авто КІА із пошкодженнями. Інцидент стався на вулиці Польовій.

Під час спілкування з водієм патрульні помітили ознаки сп’яніння. Незабаром інспектори дізналися, що чоловік втратив контроль і влетів в електроопору, передають в облуправлінні Патрульної поліції.

“Огляд на стан сп’яніння водій пройшов за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 1.25 проміле”, – встановили правоохоронці.

І зазначили, що ці показники – більш ніж у шість разів перевищують допустиму норму. Із результатом водій погодився.

“На кермувальника автомобіля КІА інспектори склали адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп’яніння) та адміністративну постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, у якої відсутні необхідні документи на право керування) КУпАП”, – додали патрульні.