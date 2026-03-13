Live

У Харкові п’яний водій, врізавшись у електроопору, визнав, що випив

Події 10:42   13.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Близько 01:00 13 березня в Харкові патрульні помітили авто КІА із пошкодженнями. Інцидент стався на вулиці Польовій. 

Під час спілкування з водієм патрульні помітили ознаки сп’яніння. Незабаром інспектори дізналися, що чоловік втратив контроль і влетів в електроопору, передають в облуправлінні Патрульної поліції.

“Огляд на стан сп’яніння водій пройшов за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 1.25 проміле”, – встановили правоохоронці.

І зазначили, що ці показники – більш ніж у шість разів перевищують допустиму норму. Із результатом водій погодився.

П'яного водія зловили у Харкові

“На кермувальника автомобіля КІА інспектори склали адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп’яніння) та адміністративну постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, у якої відсутні необхідні документи на право керування) КУпАП”, – додали патрульні.

Читайте також: Суди над захисниками: за зброю майже не виправдовують, за самоволку – не садять

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
