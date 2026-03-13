У Харкові п’яний водій, врізавшись у електроопору, визнав, що випив
Близько 01:00 13 березня в Харкові патрульні помітили авто КІА із пошкодженнями. Інцидент стався на вулиці Польовій.
Під час спілкування з водієм патрульні помітили ознаки сп’яніння. Незабаром інспектори дізналися, що чоловік втратив контроль і влетів в електроопору, передають в облуправлінні Патрульної поліції.
“Огляд на стан сп’яніння водій пройшов за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 1.25 проміле”, – встановили правоохоронці.
І зазначили, що ці показники – більш ніж у шість разів перевищують допустиму норму. Із результатом водій погодився.
“На кермувальника автомобіля КІА інспектори склали адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп’яніння) та адміністративну постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, у якої відсутні необхідні документи на право керування) КУпАП”, – додали патрульні.
Читайте також: Суди над захисниками: за зброю майже не виправдовують, за самоволку – не садять
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У Харкові п’яний водій, врізавшись у електроопору, визнав, що випив», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2026 в 10:42;