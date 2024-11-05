У Харкові п’яний водій скоїв ДТП: алкоголь у крові перевищував норму у 8 разів

Близько 05:00 5 листопада патрульні отримали виклик про аварію на площі Юрія Кононенка. Поліцейські встановили, що водій автомобіля «ВАЗ» зіткнувся з іншим авто.

«Під час спілкування інспектори виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння водій пройшов за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 1.63 проміле, що в понад 8 разів перевищує допустиму норму. З результатом огляду чоловік був згоден», – розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Копи відсторонили водія від керування та склали на нього адмінпротоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та ч.5 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.

Надалі ці матеріали передадуть до суду.