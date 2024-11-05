В Харькове пьяный водитель совершил ДТП: что показал «Драгер» (фото)
Около 05:00 5 ноября патрульные получили вызов об аварии на площади Юрия Кононенко. Полицейские установили, что водитель автомобиля «ВАЗ» столкнулся с другим авто.
«Во время общения инспекторы обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Осмотр на состояние опьянения водитель прошел с помощью прибора Драгер, результат которого составил 1.63 промилле, что более чем в 8 раз превышает допустимую норму. С результатом осмотра мужчина был согласен», – рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Копы отстранили водителя от управления и составили на него админпротоколы по статье 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП), ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ч.5 ст.126 (Управление транспортным средством лицом , которая не имеет права управления) КУпАП.
Далее эти материалы передадут в суд.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авария, водій, водитель, драгер, ДТП, пьяный, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 ноября 2024 в 13:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 05:00 5 ноября патрульные получили вызов об аварии на площади Юрия Кононенко. Полицейские установили, что водитель автомобиля «ВАЗ» столкнулся с другим авто.".