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Более 20 пьяных водителей задержали копы на Харьковщине за сутки

Общество 13:01   19.10.2024
Виктория Яковенко
Более 20 пьяных водителей задержали копы на Харьковщине за сутки Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

За прошедшие сутки копы обнаружили 26 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«К счастью, нетрезвое путешествие этих водителей закончилось остановкой патрульными полицейскими. На всех них составлены соответствующие административные материалы, которые будут переданы в суд», — отметили патрульные.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2024 в 13:01;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки копы обнаружили 26 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.".