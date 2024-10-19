Более 20 пьяных водителей задержали копы на Харьковщине за сутки

За прошедшие сутки копы обнаружили 26 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«К счастью, нетрезвое путешествие этих водителей закончилось остановкой патрульными полицейскими. На всех них составлены соответствующие административные материалы, которые будут переданы в суд», — отметили патрульные.