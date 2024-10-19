Более 20 пьяных водителей задержали копы на Харьковщине за сутки
Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области
За прошедшие сутки копы обнаружили 26 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
«К счастью, нетрезвое путешествие этих водителей закончилось остановкой патрульными полицейскими. На всех них составлены соответствующие административные материалы, которые будут переданы в суд», — отметили патрульные.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: водій, водитель, драгер, патрульні, патрульные, полиция, пьяные, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2024 в 13:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки копы обнаружили 26 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.".