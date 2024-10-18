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Пьяный водитель совершил ДТП в Харькове – патрульная полиция

Общество 13:10   18.10.2024
Виктория Яковенко
Пьяный водитель совершил ДТП в Харькове – патрульная полиция Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

17 октября патрульные получили вызов об аварии на проспекте Тракторостроителей в Харькове. Копы выяснили, что произошло.

По данным Управления патрульной полиции в Харьковской области, водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Volkswagen.

«Во время общения инспекторы обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Осмотр на состояние опьянения мужчина прошел с помощью прибора Драгер, результат которого составил 0,99 промилле. С результатом осмотра водитель согласился», — добавили патрульные.

Правоохранители отстранили мужчину от управления и составили на него админпротоколы по статье 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП), ч.2 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения повторно в течение года) и ч.5 ст.126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КУпАП. Материалы передадут в суд.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2024 в 13:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 октября патрульные получили вызов об аварии на проспекте Тракторостроителей в Харькове. Копы выяснили, что произошло.".