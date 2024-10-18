Пьяный водитель совершил ДТП в Харькове – патрульная полиция
17 октября патрульные получили вызов об аварии на проспекте Тракторостроителей в Харькове. Копы выяснили, что произошло.
По данным Управления патрульной полиции в Харьковской области, водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Volkswagen.
«Во время общения инспекторы обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Осмотр на состояние опьянения мужчина прошел с помощью прибора Драгер, результат которого составил 0,99 промилле. С результатом осмотра водитель согласился», — добавили патрульные.
Правоохранители отстранили мужчину от управления и составили на него админпротоколы по статье 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП), ч.2 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения повторно в течение года) и ч.5 ст.126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КУпАП. Материалы передадут в суд.
Читайте также: Смертельное ДТП на Харьковщине: водитель погиб, еще один — в реанимации (фото)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: авария, водій, водитель, ДТП, патрульні, патрульные, полиция, пьяный, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Пьяный водитель совершил ДТП в Харькове – патрульная полиция»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 октября 2024 в 13:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 октября патрульные получили вызов об аварии на проспекте Тракторостроителей в Харькове. Копы выяснили, что произошло.".