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П’яний водій скоїв ДТП у Харкові – патрульна поліція

Суспільство 13:10   18.10.2024
Вікторія Яковенко
П’яний водій скоїв ДТП у Харкові – патрульна поліція Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

17 жовтня патрульні отримали виклик про аварію на проспекті Тракторобудівників у Харкові. Копи з’ясували, що сталося.

За даними Управління патрульної поліції в Харківській області, водій автомобіля «Daewoo» не впорався з керуванням та зіткнувся з автомобілем «Volkswagen».

«Під час спілкування інспектори виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 0.99 проміле. З результатом огляду водій був згоден», – додали патрульні.

Правоохоронці відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адмінпротоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ч.2 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння повторно протягом року) та ч.5 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП. Матеріали передадуть до суду.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2024 в 13:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 жовтня патрульні отримали виклик про аварію на проспекті Тракторобудівників у Харкові. Копи з’ясували, що сталося.".