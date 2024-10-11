Смертельна ДТП на Харківщині: один водій загинув, другий – у реанімації (фото)
Фото: ГУ НП у Харківській області
Внаслідок ДТП, що сталася близько 8-ї ранку 11 жовтня на 406 км траси «Київ-Харків-Довжанський», одна людина загинула та ще двоє постраждали.
Зіткнулися автомобілі «Volkswagen Touareg» та «Москвич-412», які рухалися попутно з боку Валок у напрямку Полтави, інформують у ГУ Нацполіції в Харківській області.
69-річний водій Москвича загинув на місці, а його 66-річну пасажирку з тілесними ушкодженнями доправили в лікарню. 40-річного водія Volkswagen із гіпертонічним кризом ушпиталили у реанімаційне відділення.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2024 в 17:37;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДТП на 406 км траси «Київ-Харків-Довжанський» одна людина загинула та ще двоє постраждали".