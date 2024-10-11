Смертельное ДТП на Харьковщине: водитель погиб, еще один — в реанимации (фото)

В результате ДТП, произошедшего около 8 утра 11 октября на 406 км трассы «Киев-Харьков-Довжанский», один человек погиб и еще двое пострадали.

Столкнулись автомобили «Volkswagen Touareg» и «Москвич-412», которые двигались попутно со стороны Валок в направлении Полтавы, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

69-летний водитель Москвича погиб на месте, а его 66-летнюю пассажирку с телесными повреждениями доставили в больницу. 40-летнего водителя Volkswagen с гипертоническим кризом госпитализировали в реанимационное отделение.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ.