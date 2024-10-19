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Понад 20 п’яних водіїв затримали копи на Харківщині за добу

Суспільство 13:01   19.10.2024
Вікторія Яковенко
Понад 20 п’яних водіїв затримали копи на Харківщині за добу Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

Минулої доби копи виявили 26 водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

«На щастя, нетвереза подорож цих кермувальників закінчилась зупинкою патрульними поліцейськими. На всіх них складені відповідні адміністративні матеріали, які передадуть до суду», – зазначили патрульні.

Читайте також: П’яний водій скоїв ДТП у Харкові – патрульна поліція

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2024 в 13:01;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби копи виявили 26 водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.".