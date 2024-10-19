Понад 20 п’яних водіїв затримали копи на Харківщині за добу

Минулої доби копи виявили 26 водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

«На щастя, нетвереза подорож цих кермувальників закінчилась зупинкою патрульними поліцейськими. На всіх них складені відповідні адміністративні матеріали, які передадуть до суду», – зазначили патрульні.