Понад 20 п’яних водіїв затримали копи на Харківщині за добу
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області
Минулої доби копи виявили 26 водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
«На щастя, нетвереза подорож цих кермувальників закінчилась зупинкою патрульними поліцейськими. На всіх них складені відповідні адміністративні матеріали, які передадуть до суду», – зазначили патрульні.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2024 в 13:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби копи виявили 26 водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.".