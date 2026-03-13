В Харькове пьяный водитель, врезавшись в электроопору, признал, что выпил
Около 01:00 13 марта в Харькове патрульные заметили авто КІА с повреждениями. Инцидент произошел на улице Полевой.
Во время общения с водителем патрульные заметили у него признаки опьянения. Вскоре инспекторы узнали, что мужчина потерял контроль и влетел в электроопору, передают в облуправлении Патрульной полиции.
«Обзор на состояние опьянения водитель прошел с помощью прибора драгер, результат которого составил 1.25 промилле», – установили правоохранители.
И отметили, что эти показатели – более, чем в шесть раз превышает допустимую норму. С результатом водитель согласился.
«На водителя автомобиля КІА инспекторы составили административные протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) и административное постановление по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, у которого отсутствуют необходимые документы на право управления) КУоАП», – добавили патрульные.
Читайте также: Суды над защитниками: за оружие почти не оправдывают, за самоволку – не сажают
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: драгер, копы, полиция, пьяный водитель, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В Харькове пьяный водитель, врезавшись в электроопору, признал, что выпил», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 13 марта 2026 в 10:42;