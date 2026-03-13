В Харькове пьяный водитель, врезавшись в электроопору, признал, что выпил

Около 01:00 13 марта в Харькове патрульные заметили авто КІА с повреждениями. Инцидент произошел на улице Полевой.

Во время общения с водителем патрульные заметили у него признаки опьянения. Вскоре инспекторы узнали, что мужчина потерял контроль и влетел в электроопору, передают в облуправлении Патрульной полиции.

«Обзор на состояние опьянения водитель прошел с помощью прибора драгер, результат которого составил 1.25 промилле», – установили правоохранители.

И отметили, что эти показатели – более, чем в шесть раз превышает допустимую норму. С результатом водитель согласился.

«На водителя автомобиля КІА инспекторы составили административные протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) и административное постановление по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, у которого отсутствуют необходимые документы на право управления) КУоАП», – добавили патрульные.