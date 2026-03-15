Де росіяни намагалися прорватися на Харківщині – Генштаб ЗСУ

По три бої відбулися на півночі Харківської області та на Куп’янщині, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни тричі намагався прорвати оборонну українських захисників біля населених пунктів Вовчанські Хутори, Фиголівка та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку окупанти три рази йшли на штурм у напрямку населених пунктів Курилівка та Петропавлівка.

На Лиманському напрямку росіяни атакували п’ять разів. Окупанти намагався прорвати оборону українських захисників біля населених пунктів Дробишево, Ставки та Лиман.