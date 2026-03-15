Live

Де росіяни намагалися прорватися на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Фронт 11:00   15.03.2026
По три бої відбулися на півночі Харківської області та на Куп’янщині, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни тричі намагався прорвати оборонну українських захисників біля населених пунктів Вовчанські Хутори, Фиголівка та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку окупанти три рази йшли на штурм у напрямку населених пунктів Курилівка та Петропавлівка.

На Лиманському напрямку росіяни атакували п’ять разів. Окупанти намагався прорвати оборону українських захисників біля населених пунктів Дробишево, Ставки та Лиман.

Популярно
15.03.2026, 11:00
15.03.2026, 11:02
15.03.2026, 09:34
15.03.2026, 08:54
15.03.2026, 08:28
15.03.2026, 06:00

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Де росіяни намагалися прорватися на Харківщині – Генштаб ЗСУ», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2026 в 11:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент у цій статті розкриває тему новин про те, що "По три бої відбулися на півночі Харківської області та на Куп’янщині, повідомляє Генштаб ЗСУ.".