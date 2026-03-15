Де росіяни намагалися прорватися на Харківщині – Генштаб ЗСУ
По три бої відбулися на півночі Харківської області та на Куп’янщині, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни тричі намагався прорвати оборонну українських захисників біля населених пунктів Вовчанські Хутори, Фиголівка та Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку окупанти три рази йшли на штурм у напрямку населених пунктів Курилівка та Петропавлівка.
На Лиманському напрямку росіяни атакували п’ять разів. Окупанти намагався прорвати оборону українських захисників біля населених пунктів Дробишево, Ставки та Лиман.
Популярно
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Де росіяни намагалися прорватися на Харківщині – Генштаб ЗСУ», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2026 в 11:00;