Где россияне пытались прорваться на Харьковщине – Генштаб ВСУ

По три боя состоялись на севере Харьковской области и на Купянщине, сообщает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне трижды пытался прорвать оборону украинских защитников возле населенных пунктов Волчанские Хутора, Фиголовка и Волчанск.

На Купянском направлении оккупанты три раза шли на штурм в направлении населенных пунктов Куриловка и Петропавловка.

На Лиманском направлении россияне атаковали пять раз. Оккупанты пытались прорвать оборону украинских защитников возле населенных пунктов Дробышево, Ставки и Лиман.