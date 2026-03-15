Где россияне пытались прорваться на Харьковщине – Генштаб ВСУ
По три боя состоялись на севере Харьковской области и на Купянщине, сообщает Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении россияне трижды пытался прорвать оборону украинских защитников возле населенных пунктов Волчанские Хутора, Фиголовка и Волчанск.
На Купянском направлении оккупанты три раза шли на штурм в направлении населенных пунктов Куриловка и Петропавловка.
На Лиманском направлении россияне атаковали пять раз. Оккупанты пытались прорвать оборону украинских защитников возле населенных пунктов Дробышево, Ставки и Лиман.
Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ;
Дата публикации материала: 15 марта 2026 в 11:00;