Live

Где россияне пытались прорваться на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Фронт 11:00   15.03.2026
Оксана Якушко
По три боя состоялись на севере Харьковской области и на Купянщине, сообщает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне трижды пытался прорвать оборону украинских защитников возле населенных пунктов Волчанские Хутора, Фиголовка и Волчанск.

На Купянском направлении оккупанты три раза шли на штурм в направлении населенных пунктов Куриловка и Петропавловка.

На Лиманском направлении россияне атаковали пять раз. Оккупанты пытались прорвать оборону украинских защитников возле населенных пунктов Дробышево, Ставки и Лиман.

Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Где россияне пытались прорваться на Харьковщине – Генштаб ВСУ», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 марта 2026 в 11:00;

