Як 21 березня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки

У суботу, 21 березня, з 08:00 до 22:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомило Харківобленерго.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах із урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 08:00-10:30

1.2 08:00-10:30

2.1 17:30-21:00

2.2 17:30-21:00

3.1 10:30-14:00

3.2 10:30-14:00

4.1 21:00-22:00

4.2 21:00-22:00

5.1 14:00-17:30

5.2 14:00-17:30

6.1 не вимикається

6.2 не вимикається

Список адрес за чергами – тут.

Також з 08:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) для промішленності та бізнесу.