Як 21 березня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки
У суботу, 21 березня, з 08:00 до 22:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомило Харківобленерго.
Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах із урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 08:00-10:30
1.2 08:00-10:30
2.1 17:30-21:00
2.2 17:30-21:00
3.1 10:30-14:00
3.2 10:30-14:00
4.1 21:00-22:00
4.2 21:00-22:00
5.1 14:00-17:30
5.2 14:00-17:30
6.1 не вимикається
6.2 не вимикається
Список адрес за чергами – тут.
Також з 08:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) для промішленності та бізнесу.
Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2026 в 20:00;