Live

Без світла залишилися сотні мешканців на півночі Харківщині 30 березня

Суспільство 22:10   30.03.2026
Оксана Якушко
30 березня близько 13:50 росіяни вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури, внаслідок чого понад 800 мешканців Руської Лозової залишилися без світла.

Про це повідомив Вячеслав Задоренко , начальник Дергачівської МВА.

«Станом на зараз фахівці Харківобленерго здійснюють оцінку пошкоджень, яка дозволить зробити попередній прогноз щодо відновлення електропостачання», – зазначив Вячеслав Задоренко.

Начальник Дергачівської МВА звернувся до мешканців Руської Лозової і повідомив, що у період відсутності світла вони зможуть зарядити власні електронні пристрої, якщо звернуться до адміністрації старостинського округу.

Читайте також: «Антидронові сітки на Північній Салтівці в Харкові – то маячня» – Ярославський

Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Без світла залишилися сотні мешканців на півночі Харківщині 30 березня», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2026 в 22:10;

