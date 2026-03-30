Без світла залишилися сотні мешканців на півночі Харківщині 30 березня
30 березня близько 13:50 росіяни вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури, внаслідок чого понад 800 мешканців Руської Лозової залишилися без світла.
Про це повідомив Вячеслав Задоренко , начальник Дергачівської МВА.
«Станом на зараз фахівці Харківобленерго здійснюють оцінку пошкоджень, яка дозволить зробити попередній прогноз щодо відновлення електропостачання», – зазначив Вячеслав Задоренко.
Начальник Дергачівської МВА звернувся до мешканців Руської Лозової і повідомив, що у період відсутності світла вони зможуть зарядити власні електронні пристрої, якщо звернуться до адміністрації старостинського округу.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: В'ячеслав Задоренко, отключение света, Русская Лозовая;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2026 в 22:10;