Без світла залишилися сотні мешканців на півночі Харківщині 30 березня

30 березня близько 13:50 росіяни вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури, внаслідок чого понад 800 мешканців Руської Лозової залишилися без світла.

Про це повідомив Вячеслав Задоренко , начальник Дергачівської МВА.

«Станом на зараз фахівці Харківобленерго здійснюють оцінку пошкоджень, яка дозволить зробити попередній прогноз щодо відновлення електропостачання», – зазначив Вячеслав Задоренко.

Начальник Дергачівської МВА звернувся до мешканців Руської Лозової і повідомив, що у період відсутності світла вони зможуть зарядити власні електронні пристрої, якщо звернуться до адміністрації старостинського округу.