Без света остались сотни жителей на севере Харьковской области 30 марта

30 марта около 13:50 россияне ударили по объекту энергетической инфраструктуры, в результате чего более 800 жителей Русской Лозовой остались без света.

Об этом сообщил Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской ГВА.

«На сегодня специалисты Харьковоблэнерго осуществляют оценку повреждений, которая позволит сделать предварительный прогноз по возобновлению электроснабжения», — отметил Вячеслав Задоренко.

Начальник Дергачевской МВА обратился к жителям Русской Лозовой и сообщил, что в период отсутствия света они смогут зарядить свои электронные устройства и телефоны, если обратятся в администрацию старостинского округа.