Как 21 марта будут отключать свет в Харькове и области: графики
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
В субботу, 21 марта, с 08:00 до 22:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщило Харьковоблэнерго.
Часы отсутствия электроснабжения по очереди/подочереди с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 08:00-10:30
1.2 08:00-10:30
2.1 17:30-21:00
2.2 17:30-21:00
3.1 10:30-14:00
3.2 10:30-14:00
4.1 21:00-22:00
4.2 21:00-22:00
5.1 14:00-17:30
5.2 14:00-17:30
6.1 не выключается
6.2 не выключается
Список адресов за очередями — здесь.
Также с 08:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) для промішленност и бизнеса.
- • Дата публикации материала: 20 марта 2026 в 20:00;