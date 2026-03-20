Как 21 марта будут отключать свет в Харькове и области: графики

Общество 20:00   20.03.2026
Оксана Якушко
В субботу, 21 марта, с 08:00 до 22:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщило Харьковоблэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения по очереди/подочереди с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 08:00-10:30
1.2 08:00-10:30
2.1 17:30-21:00
2.2 17:30-21:00
3.1 10:30-14:00
3.2 10:30-14:00
4.1 21:00-22:00
4.2 21:00-22:00
5.1 14:00-17:30
5.2 14:00-17:30
6.1 не выключается
6.2 не выключается

Список адресов за очередями — здесь. 

Также с 08:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) для промішленност и бизнеса.

Читайте также: Сколько зарабатывает мэр Харькова? Терехов подал декларацию за 2025 год

Популярно
Новости Харькова — главное 20 марта: декларация Терехова, суд, ремонт дорог
Новости Харькова — главное 20 марта: декларация Терехова, суд, ремонт дорог
20.03.2026, 16:53
Сколько зарабатывает мэр Харькова? Терехов подал декларацию за 2025 год
Сколько зарабатывает мэр Харькова? Терехов подал декларацию за 2025 год
20.03.2026, 13:37
В Харькове воин и его партнер хотели узаконить отношения: решение суда (видео)
В Харькове воин и его партнер хотели узаконить отношения: решение суда (видео)
20.03.2026, 14:43
Сегодня 20 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 20 марта 2026: какой праздник и день в истории
20.03.2026, 06:00
В субботу будет опасно: жителей Харьковщины предупредили о шквалах
В субботу будет опасно: жителей Харьковщины предупредили о шквалах
20.03.2026, 13:05
Как 21 марта будут отключать свет в Харькове и области: графики
Как 21 марта будут отключать свет в Харькове и области: графики
20.03.2026, 20:00

Новости по теме:

13.03.2026
В одном из районов Харькова во вторник не будет света – адреса
06.03.2026
Как 7 марта будут отключать свет в Харькове и области: график
01.03.2026
Как 1 марта будут отключать свет в Харькове и области: графики
20.02.2026
Как 21 февраля будут отключать свет в Харькове и области: графики
16.02.2026
Как 17 января планируют выключать свет в Харькове и области


  • • Дата публикации материала: 20 марта 2026 в 20:00;

