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Природна та закономірна відповідь – Невзоров про атаку БпЛА на Москву

Події 11:15   30.05.2023
Олександр Невзоров
російський журналіст
Природна та закономірна відповідь – Невзоров про атаку БпЛА на Москву

Ридаючим і приголомшеним москвичам слід заощадити емоції. Вони стануть у нагоді для справжніх бомбардувань, для прильоту великих ракет, пожеж, крові, виходів біженців, натовпів, що панікують, довгих посиденьок у метро та інших радостей реальної війни. Те, що сталося і станеться найближчим часом – це природна та закономірна відповідь на злочини путінського режиму в Україні.

Автор: Олександр Невзоров, російський журналіст
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  • Категорії: Події, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2023 в 11:15;

    • Кореспондент Олександр Невзоров, російський журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ридаючим і приголомшеним москвичам слід заощадити емоції. Вони стануть у нагоді для справжніх бомбардувань, для прильоту великих ракет, пожеж, крові,…".