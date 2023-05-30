Природна та закономірна відповідь – Невзоров про атаку БпЛА на Москву
Ридаючим і приголомшеним москвичам слід заощадити емоції. Вони стануть у нагоді для справжніх бомбардувань, для прильоту великих ракет, пожеж, крові, виходів біженців, натовпів, що панікують, довгих посиденьок у метро та інших радостей реальної війни. Те, що сталося і станеться найближчим часом – це природна та закономірна відповідь на злочини путінського режиму в Україні.
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Ви читали новину: «Природна та закономірна відповідь – Невзоров про атаку БпЛА на Москву»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2023 в 11:15;
Кореспондент Олександр Невзоров, російський журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ридаючим і приголомшеним москвичам слід заощадити емоції. Вони стануть у нагоді для справжніх бомбардувань, для прильоту великих ракет, пожеж, крові,…".