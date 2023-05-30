Природна та закономірна відповідь – Невзоров про атаку БпЛА на Москву

Ридаючим і приголомшеним москвичам слід заощадити емоції. Вони стануть у нагоді для справжніх бомбардувань, для прильоту великих ракет, пожеж, крові, виходів біженців, натовпів, що панікують, довгих посиденьок у метро та інших радостей реальної війни. Те, що сталося і станеться найближчим часом – це природна та закономірна відповідь на злочини путінського режиму в Україні.