Естественная и закономерная «ответка» — Невзоров об атаке БпЛА на Москву
Рыдающим и ошеломленным москвичам следует поэкономить эмоции. Они пригодятся для настоящих бомбежек, для прилета больших ракет, пожаров, кровищи, исходов беженцев, паникующих толп, долгих посиделок в метро и других радостей реальной войны. То, что произошло и произойдет в ближайшее время — это естественная и закономерная «ответка» на преступления путинского режима в Украине.
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 11:15;
Корреспондент Александр Невзоров, российский журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рыдающим и ошеломленным москвичам следует поэкономить эмоции. Они пригодятся для настоящих бомбежек, для прилета больших ракет, пожаров, кровищи, исходов беженцев,…".