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Естественная и закономерная «ответка» — Невзоров об атаке БпЛА на Москву

Мир 11:15   30.05.2023
Александр Невзоров
российский журналист
Естественная и закономерная «ответка» — Невзоров об атаке БпЛА на Москву

Рыдающим и ошеломленным москвичам следует поэкономить эмоции. Они пригодятся для настоящих бомбежек, для прилета больших ракет, пожаров, кровищи, исходов беженцев, паникующих толп, долгих посиделок в метро и других радостей реальной войны. То, что произошло и произойдет в ближайшее время — это естественная и закономерная «ответка» на преступления путинского режима в Украине.

Автор: Александр Невзоров, российский журналист
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  • Категории: Мир, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 11:15;

    • Корреспондент Александр Невзоров, российский журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рыдающим и ошеломленным москвичам следует поэкономить эмоции. Они пригодятся для настоящих бомбежек, для прилета больших ракет, пожаров, кровищи, исходов беженцев,…".