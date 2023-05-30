Естественная и закономерная «ответка» — Невзоров об атаке БпЛА на Москву

Рыдающим и ошеломленным москвичам следует поэкономить эмоции. Они пригодятся для настоящих бомбежек, для прилета больших ракет, пожаров, кровищи, исходов беженцев, паникующих толп, долгих посиделок в метро и других радостей реальной войны. То, что произошло и произойдет в ближайшее время — это естественная и закономерная «ответка» на преступления путинского режима в Украине.