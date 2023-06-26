Ж@пкін не впорався з роллю Річарда Левине Серце – Невзоров про Пригожина
Яйця пригожина виявились бутафорськими. Вони будуть відстебнуті та здані в комору реквізиту. Публіка свистить. Виставу зіпсовано. Артист ж@пкін не впорався з роллю Річарда Левине Серце; “забув слова”, зірвав корону, сів на сцені та розплакався.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2023 в 11:26;
Кореспондент Олександр Невзоров, російський журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Яйця пригожина виявились бутафорськими. Вони будуть відстебнуті та здані в комору реквізиту. Публіка свистить. Виставу зіпсовано. Артист ж@пкін не впорався…".