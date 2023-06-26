Ж@пкин не справился с ролью Ричарда Львиное Сердце — Невзоров о Пригожине

Яйца пригожина оказались бутафорскими. Они будут отстегнуты и сданы в кладовую реквизита. Публика свистит. Представление попорчено. Артист ж@пкин не справился с ролью Ричарда Львиное Сердце; «забыл слова», сорвал корону, сел на сцене и расплакался.