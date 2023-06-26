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Ж@пкин не справился с ролью Ричарда Львиное Сердце — Невзоров о Пригожине

Мир 11:26   26.06.2023
Александр Невзоров
российский журналист
Ж@пкин не справился с ролью Ричарда Львиное Сердце — Невзоров о Пригожине

Яйца пригожина оказались бутафорскими. Они будут отстегнуты и сданы в кладовую реквизита. Публика свистит. Представление попорчено. Артист ж@пкин не справился с ролью Ричарда Львиное Сердце; «забыл слова», сорвал корону, сел на сцене и расплакался.

Автор: Александр Невзоров, российский журналист
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  • Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 июня 2023 в 11:26;

    • Корреспондент Александр Невзоров, российский журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Яйца пригожина оказались бутафорскими. Они будут отстегнуты и сданы в кладовую реквизита. Публика свистит. Представление попорчено. Артист ж@пкин не справился…".