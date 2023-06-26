Ж@пкин не справился с ролью Ричарда Львиное Сердце — Невзоров о Пригожине
Яйца пригожина оказались бутафорскими. Они будут отстегнуты и сданы в кладовую реквизита. Публика свистит. Представление попорчено. Артист ж@пкин не справился с ролью Ричарда Львиное Сердце; «забыл слова», сорвал корону, сел на сцене и расплакался.
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2023 в 11:26;
Корреспондент Александр Невзоров, российский журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Яйца пригожина оказались бутафорскими. Они будут отстегнуты и сданы в кладовую реквизита. Публика свистит. Представление попорчено. Артист ж@пкин не справился…".