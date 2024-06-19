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Мавзолеї об’єднують РФ, Північну Корею та В’єтнам – Чалий

Політика 11:26   19.06.2024
Валерій Чалий
експосол України в США
Мавзолеї об’єднують РФ, Північну Корею та В’єтнам – Чалий

Я також додам до теми азійського турне недоізольованого російського очільника. Що об’єднує РФ, Північну Корею та В’єтнам? Усюди є мавзолеї з тілами колишніх лідерів цих країн. А чинні очільники також там розраховують опинитися. Ну і нехай… Традиція – так традиція. Нам не зрозуміти…

Автор: Валерій Чалий, експосол України в США
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2024 в 11:26;

  • Кореспондент Валерій Чалий, експосол України в США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Я також додам до теми азійського турне недоізольованого російського очільника. Що об’єднує РФ, Північну Корею та В’єтнам? Усюди є мавзолеї…".