Мавзолеї об’єднують РФ, Північну Корею та В’єтнам – Чалий

Я також додам до теми азійського турне недоізольованого російського очільника. Що об’єднує РФ, Північну Корею та В’єтнам? Усюди є мавзолеї з тілами колишніх лідерів цих країн. А чинні очільники також там розраховують опинитися. Ну і нехай… Традиція – так традиція. Нам не зрозуміти…