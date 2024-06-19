Мавзолеї об’єднують РФ, Північну Корею та В’єтнам – Чалий
Я також додам до теми азійського турне недоізольованого російського очільника. Що об’єднує РФ, Північну Корею та В’єтнам? Усюди є мавзолеї з тілами колишніх лідерів цих країн. А чинні очільники також там розраховують опинитися. Ну і нехай… Традиція – так традиція. Нам не зрозуміти…
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: вьетнам, Россия, северная корея, чалый;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2024 в 11:26;
Кореспондент Валерій Чалий, експосол України в США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Я також додам до теми азійського турне недоізольованого російського очільника. Що об’єднує РФ, Північну Корею та В’єтнам? Усюди є мавзолеї…".