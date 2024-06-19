Мавзолеи объединяют РФ, Северную Корею и Вьетнам — Чалый

Я также добавлю к теме азиатского турне недоизолированного российского руководителя. Что объединяет РФ, Северную Корею и Вьетнам? Везде есть мавзолеи с телами бывших лидеров этих стран. А действующие руководители тоже там рассчитывают оказаться. Ну и пусть… Традиция – так традиция. Нам не понять…