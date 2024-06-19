Мавзолеи объединяют РФ, Северную Корею и Вьетнам — Чалый
Фото: facebook Валерия Чалого
Я также добавлю к теме азиатского турне недоизолированного российского руководителя. Что объединяет РФ, Северную Корею и Вьетнам? Везде есть мавзолеи с телами бывших лидеров этих стран. А действующие руководители тоже там рассчитывают оказаться. Ну и пусть… Традиция – так традиция. Нам не понять…
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- Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: вьетнам, Россия, северная корея, чалый;
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 11:26;
Корреспондент Валерий Чалый, экс-посол Украины в США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я также добавлю к теме азиатского турне недоизолированного российского руководителя. Что объединяет РФ, Северную Корею и Вьетнам? Везде есть мавзолеи…".