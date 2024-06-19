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Мавзолеи объединяют РФ, Северную Корею и Вьетнам — Чалый

Мир 11:26   19.06.2024
Валерий Чалый
экс-посол Украины в США
Мавзолеи объединяют РФ, Северную Корею и Вьетнам — Чалый Фото: facebook Валерия Чалого

Я также добавлю к теме азиатского турне недоизолированного российского руководителя. Что объединяет РФ, Северную Корею и Вьетнам? Везде есть мавзолеи с телами бывших лидеров этих стран. А действующие руководители тоже там рассчитывают оказаться. Ну и пусть… Традиция – так традиция. Нам не понять…

Автор: Валерий Чалый, экс-посол Украины в США
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  • • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 11:26;

  • Корреспондент Валерий Чалый, экс-посол Украины в США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я также добавлю к теме азиатского турне недоизолированного российского руководителя. Что объединяет РФ, Северную Корею и Вьетнам? Везде есть мавзолеи…".