На мапі обстрілу України зображений черговий раунд переговорів – Пекар

На мапі [руху повітряних сил над територією України] зображений черговий раунд російсько-українських переговорів. Люди, які вірять, що в обмін на вихід українських військ з Донецької області та/або надання статусу російській мові та УПЦ МП і так далі — росія припинить, заспокоїться, встановить мир, перебудує економіку війни на цивільні рейки й поверне додому 700 тисяч вояків… як би ви назвали цих людей?