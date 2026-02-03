На мапі обстрілу України зображений черговий раунд переговорів – Пекар
Фото: ГМ “ОПОРА”/Фейсбук
На мапі [руху повітряних сил над територією України] зображений черговий раунд російсько-українських переговорів. Люди, які вірять, що в обмін на вихід українських військ з Донецької області та/або надання статусу російській мові та УПЦ МП і так далі — росія припинить, заспокоїться, встановить мир, перебудує економіку війни на цивільні рейки й поверне додому 700 тисяч вояків… як би ви назвали цих людей?
Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2026 в 12:33