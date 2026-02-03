Live

На мапі обстрілу України зображений черговий раунд переговорів – Пекар

Події 12:33   03.02.2026
Валерій Пекар
викладач Києво-Могилянської бізнес-школи
На мапі обстрілу України зображений черговий раунд переговорів – Пекар Фото: ГМ “ОПОРА”/Фейсбук

На мапі [руху повітряних сил над територією України] зображений черговий раунд російсько-українських переговорів.  Люди, які вірять, що в обмін на вихід українських військ з Донецької області та/або надання статусу російській мові та УПЦ МП і так далі — росія припинить, заспокоїться, встановить мир, перебудує економіку війни на цивільні рейки й поверне додому 700 тисяч вояків… як би ви назвали цих людей?

Автор: Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи
Популярно
Новини Харкова – головне 4 лютого: вночі атакували ракетами
Новини Харкова – головне 4 лютого: вночі атакували ракетами
04.02.2026, 00:49
Вибухи в Харкові знову лунають уночі 4 лютого: що відомо (оновлено)
Вибухи в Харкові знову лунають уночі 4 лютого: що відомо (оновлено)
04.02.2026, 00:54
Знищена ТЕЦ-5, понад 100 тисяч харків’ян без тепла – підсумки 3 лютого
Знищена ТЕЦ-5, понад 100 тисяч харків’ян без тепла – підсумки 3 лютого
03.02.2026, 23:00
Терехов: ТЕЦ-5 практично зруйнована, будинків без тепла могло бути більше
Терехов: ТЕЦ-5 практично зруйнована, будинків без тепла могло бути більше
03.02.2026, 13:24
Новини Харкова — головне 3 лютого: немає тепла після атаки, “приліт” у будинок
Новини Харкова — головне 3 лютого: немає тепла після атаки, “приліт” у будинок
03.02.2026, 22:00
Деякі приміські електрички не ходитимуть на Харківщині від 4 лютого
Деякі приміські електрички не ходитимуть на Харківщині від 4 лютого
03.02.2026, 21:47

Новини за темою:

03.02.2026
Двоє рятувальників на Харківщині потрапили під повторний обстріл вночі – МВС
03.02.2026
«Всі документи вже зроблені» – Терехов про НС місцевого рівня у Харкові
03.02.2026
На мапі обстрілу України зображений черговий раунд переговорів – Пекар
03.02.2026
По Харкову вдарила “Молния” – Терехов
03.02.2026
Харківські електрички скасовуються та спізнюються – подробиці


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «На мапі обстрілу України зображений черговий раунд переговорів – Пекар», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2026 в 12:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи у цій статті розкриває тему новин про те, що "На мапі [руху повітряних сил над територією України] зображений черговий раунд російсько-українських переговорів.  Люди, які вірять, що в обмін на…".