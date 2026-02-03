На карте обстрела Украины изображен очередной раунд переговоров — Пекар

На карте [движения воздушных целей над территорией Украины] изображен очередной раунд российско-украинских переговоров. Люди, которые верят, что в обмен на выход украинских войск из Донецкой области и/или предоставление статуса русскому языку и УПЦ МП и так далее – россия прекратит, успокоится, установит мир, перестроит экономику войны на гражданские рельсы и вернет домой 700 тысяч воинов… как бы вы назвали этих людей?