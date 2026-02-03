На карте обстрела Украины изображен очередной раунд переговоров — Пекар
Фото: ГС «ОПОРА»/Facebook
На карте [движения воздушных целей над территорией Украины] изображен очередной раунд российско-украинских переговоров. Люди, которые верят, что в обмен на выход украинских войск из Донецкой области и/или предоставление статуса русскому языку и УПЦ МП и так далее – россия прекратит, успокоится, установит мир, перестроит экономику войны на гражданские рельсы и вернет домой 700 тысяч воинов… как бы вы назвали этих людей?
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: обстрел, переговоры, перемирие;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «На карте обстрела Украины изображен очередной раунд переговоров — Пекар», то посмотрите больше в разделе Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 3 февраля 2026 в 12:33;