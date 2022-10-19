Сегодня 19 октября: какой праздник и день в истории

19 октября – по церковному календарю память святого апостола Фомы. В мире отмечается Международный день кредитных союзов. А в истории Украины — это день создания национального совета Западноукраинской Народной Республики.

Праздники и памятные даты 19 октября

Государственные праздники и памятные даты Украины в этот день не отмечают.

ООН провозгласила в этот день Международным днем ​​кредитных союзов.

19 октября в истории

19 октября 1918 года — во Львове создан Украинский национальный совет Западноукраинской народной республикию Он провозгласил образование Украинского государства на украинских этнических землях в составе Австро-Венгрии. Австро-Венгерская монархия распадалась, и это был шанс для самоопределения народов, входивших в состав империи. Представительское собрание состоялось во Львове, в нем приняли участие около 500 человек. В совет вошли депутаты обеих австрийских палат, краевых сеймов Галиции и Буковины, представители епископата, представители украинских партий. После провозглашения об образовании Украинского государства была начата подготовка Конституции. Уже 31 октября состоялось срочное заседание Совета, созванное после получения информации об отказе австрийского наместника Карла фон Гуйна передать власть его представителям. В тот момент члены совета решили ждать распоряжения из Вены. Но со временем стало ясно, что добровольно власть представителям украинских земель Австро-Венгрии не передадут, 9 ноября была окончательно утверждена ЗУНР.

Церковный праздник 19 октября

19 октября – день святого апостола Фомы – одного из 12 апостолов Иисуса Христа, широко известного как «Фома Неверующий». Фома был родом из галилейского города Панеады и занимался рыболовством. Услышав благовестие Иисуса Христа, он все оставил и последовал за ним. По свидетельству Священного Писания, апостол не поверил рассказам других учеников о воскресении Иисуса Христа. На восьмой день после воскресения Господь явился апостолу Фоме и показал свои раны. «Господь мой и Бог мой!» – воскликнул святой апостол. «Фома, бывший когда-то слабее других апостолов в вере, – говорит святитель Иоанн Златоуст, – сделался из благодати Божией более мужественным, ревностным и неутомимым, чем все они, так что обошел со своей проповедью почти всю землю, не побоявшись возвещать Слово Божье народам» . Апостол Фома основал христианские Церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии. Погиб мученической смертью от рук язычников. Считается святым патроном Индии. Апостолу Фоме молятся в случае тревожащего душу неверия — как тому, кто сам пережил это тяжелое состояние.

Народные приметы 19 октября

Выпал первый снег 19 октября – лето будет теплым.

Нет ветра на Хому – будет похолодание.

Что нельзя делать 19 октября

Нельзя лгать и недоговаривать, иначе можно нажить большие неприятности.

Нельзя тратить энергию зря, заниматься расточительством.

Нельзя использовать нецензурную брань и ссориться.