Сьогодні 19 жовтня: яке свято та день в історії

19 жовтня – за церковним календарем пам’ять святого апостола Хоми. У світі відзначають Міжнародний день кредитних спілок. А в історії України це – день проголошення створення Національної ради Західноукраїнської Народної Республіки.

Свята та пам’ятні дати 19 жовтня

Державних свят та пам’ятних дат України цього дня не відзначають.

ООН проголосила цей день Міжнародним днем кредитних спілок.

19 жовтня в історії

19 жовтня 1918 року — створена у Львові Українська національна рада Західноукраїнської народної республіки проголосила утворення Української держави на українських етнічних землях у складі Австро-Угорщини. Австро-Угорська монархія розпадалася, й це був шанс для самовизначення народів, які входили до складу імперії. Представницьке зібранння відбулось у Львові, у ньому взяли участь близько 500 осіб. До ради увійшли депутати обох австрійських палат, крайових сеймів Галичини й Буковини, представники єпископату, представники українських партій тощо. Після проголошення про утворення Української держави, було розпочато підготовку Конституції. Уже 31 жовтня відбулось термінове засідання Ради, скликане після отримання інформації про відмову австрійського намісника Карла фон Гуйна передати владу її представникам. На той момент члени вирішили чекати розпорядження з Відня. Але з часом стало зрозуміло, що добровільно владу представникам українських земель Австро-Угорщини не передадуть, тож 9 листопада була остаточно затверджена ЗУНР.

Церковне свято 19 жовтня

19 жовтня – день святого апостола Хоми – одного з 12 апостолів Ісуса Христа, широко відомого як «Хома Невіруючий». Хома був родом з галілейського міста Панеади і займався рибальством. Почувши благовістя Ісуса Христа, він все залишив і пішов за ним. За свідченням Святого Письма, апостол не повірив розповідям інших учнів про воскресіння Ісуса Христа. На восьмий день після воскресіння Господь з’явився апостолу Хомі й показав Свої рани. “Господь мій і Бог мій!” – вигукнув святий апостол. “Хома, колишній колись слабший за інших апостолів у вірі, – каже святитель Іоанн Золотоуст, – зробився з благодаті Божої мужніший, ревніший і невтомніший за всіх їх, так що обійшов зі своєю проповіддю майже всю землю, не побоявшись сповіщати Слово Боже народам диким”. Апостол Хома заснував християнські Церкви в Палестині, Месопотамії, Парфії, Ефіопії та Індії. Загинув мученицькою смертю від рук язичників. Вважається святим патроном Індії. Апостолу Хомі моляться за невіру, що турбує душу, як такому, хто сам пережив цей тяжкий стан.

Народні прикмети 19 жовтня

Випав перший сніг 19 жовтня – літо буде теплим;

Немає вітру на Хому – буде похолодання.

Що не можна робити 19 жовтня

Не можна брехати і недоговорювати, інакше можна нажити великі неприємності.

Не можна витрачати енергію даремно, займатися марнотратством.