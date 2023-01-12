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Громада на Харьковщине трудоустроила переселенцев за счет польской помощи

Мир 12:12   12.01.2023
Оксана Горун
Громада на Харьковщине трудоустроила переселенцев за счет польской помощи Фото: Валковская громада

Работу для 50 переселенцев нашли в Валках — людям предложили помочь в благоустройстве территории. А зарплату им платит Польский центр международной помощи.

«Как пояснила директор коммунального учреждения «Местная служба коммунальной собственности Валковского городского совета» Наталья Тридуб, Валковская громада — в числе тех, где совместно с Всеукраинским объединением «Украинские рубежи», Польским центром международной помощи (РСРМ) и «OPEN SOCIETY» реализуется проект «Cash for work Ukraine» («Наличные деньги за работу Украина»),» — сообщила пресс-служба Валковской громады.

В рамках проекта к выполнению общественно полезных работ можно было привлечь до 50 переселенцев. На данный момент договоры заключили с 23 людьми.

Колка дров
Фото: Валковская громада

«Все они заняты в работах по благоустройству территории и населенных пунктов города Валки и восьми старостинских округов. Это, в частности, приведение в порядок дорог, уборка у остановок, наведение порядка на кладбищах и так далее», — отметили в громаде.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 января 2023 в 12:12;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работу для 50 переселенцев нашли в Валках — людям предложили помочь в благоустройстве территории. А зарплату им платит Польский центр международной помощи".