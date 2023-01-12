Громада на Харьковщине трудоустроила переселенцев за счет польской помощи

Работу для 50 переселенцев нашли в Валках — людям предложили помочь в благоустройстве территории. А зарплату им платит Польский центр международной помощи.

«Как пояснила директор коммунального учреждения «Местная служба коммунальной собственности Валковского городского совета» Наталья Тридуб, Валковская громада — в числе тех, где совместно с Всеукраинским объединением «Украинские рубежи», Польским центром международной помощи (РСРМ) и «OPEN SOCIETY» реализуется проект «Cash for work Ukraine» («Наличные деньги за работу Украина»),» — сообщила пресс-служба Валковской громады.

В рамках проекта к выполнению общественно полезных работ можно было привлечь до 50 переселенцев. На данный момент договоры заключили с 23 людьми.

«Все они заняты в работах по благоустройству территории и населенных пунктов города Валки и восьми старостинских округов. Это, в частности, приведение в порядок дорог, уборка у остановок, наведение порядка на кладбищах и так далее», — отметили в громаде.