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Громада на Харківщині працевлаштувала переселенців за польської допомоги

Світ 12:12   12.01.2023
Оксана Горун
Громада на Харківщині працевлаштувала переселенців за польської допомоги Фото: Валківська громада

Роботу для 50 переселенців знайшли у Валках – людям запропонували допомогти у благоустрої території. А зарплатню їм сплачує Польський центр міжнародної допомоги.

“Як пояснила директор комунальної установи “Місцева служба комунальної власності Валківської міської ради” Наталія Трідуб, Валківська громада – серед тих, де спільно з Всеукраїнським об’єднанням “Українські рубежі”, Польським центром міжнародної допомоги (РСРМ) та “OPEN SOCIETY” реалізується проєкт “Cash for work Ukraine” (“Готівка за роботу Україна”),” – повідомила пресслужба Валківської громади.

У рамках проєкту до виконання суспільно-корисних робіт можна було залучити до 50 переселенців. Наразі договори уклали із 23 людьми.

Колка дров

“Усі вони зайняті у роботах з благоустрою території та населених пунктів міста Валки та восьми старостинських округів. Це, зокрема, упорядкування доріг, прибирання біля зупинок, наведення порядку на цвинтарях і так далі”, – зазначили в громаді.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2023 в 12:12;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Роботу для 50 переселенців знайшли у Валках – людям запропонували допомогти у благоустрої території. А зарплатню їм сплачує Польський центр міжнародної допомоги".