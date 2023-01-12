Громада на Харківщині працевлаштувала переселенців за польської допомоги

Роботу для 50 переселенців знайшли у Валках – людям запропонували допомогти у благоустрої території. А зарплатню їм сплачує Польський центр міжнародної допомоги.

“Як пояснила директор комунальної установи “Місцева служба комунальної власності Валківської міської ради” Наталія Трідуб, Валківська громада – серед тих, де спільно з Всеукраїнським об’єднанням “Українські рубежі”, Польським центром міжнародної допомоги (РСРМ) та “OPEN SOCIETY” реалізується проєкт “Cash for work Ukraine” (“Готівка за роботу Україна”),” – повідомила пресслужба Валківської громади.

У рамках проєкту до виконання суспільно-корисних робіт можна було залучити до 50 переселенців. Наразі договори уклали із 23 людьми.

“Усі вони зайняті у роботах з благоустрою території та населених пунктів міста Валки та восьми старостинських округів. Це, зокрема, упорядкування доріг, прибирання біля зупинок, наведення порядку на цвинтарях і так далі”, – зазначили в громаді.