Мать с маленьким сыном, которых депортировала РФ, вернулись в Харьков
16 марта армия РФ принудительно вывезла мать с сыном из Липцев в Воронежскую область. Спустя год семья смогла вернуться в Харьков.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
По его словам, до начала полномасштабного вторжения семья проживала в Липцах. В их деревню российские оккупанты вошли 24 февраля. 16 марта захватчики депортировали мать с сыном в Воронежскую область.
«Чтобы семья смогла получить удостоверение на возвращение в Украину, Офис омбудсмена оперативно связался с ГМС Украины. А сопровождение ее на территорию страны-агрессора было обеспечено совместно с организацией, занимающейся вопросами возвращения депортированных лиц», — добавил Лубинец.
Он также рассказал, что, имея все необходимые документы, маму вместе с маленьким сыном несколько раз не пропускала на границе российская сторона, которая не давала никаких объяснений.
Однако 18 июня семью удалось вернуть домой. Сейчас они находятся в Харькове.
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2023 в 13:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16 марта армия РФ принудительно вывезла мать с сыном из Липцев в Воронежскую область. Спустя год семья смогла вернуться в Харьков.".