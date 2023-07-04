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Мать с маленьким сыном, которых депортировала РФ, вернулись в Харьков

Общество 13:02   04.07.2023
Виктория Яковенко
Мать с маленьким сыном, которых депортировала РФ, вернулись в Харьков Фото: Дмитрий Лубинец

16 марта армия РФ принудительно вывезла мать с сыном из Липцев в Воронежскую область. Спустя год семья смогла вернуться в Харьков.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, до начала полномасштабного вторжения семья проживала в Липцах. В их деревню российские оккупанты вошли 24 февраля. 16 марта захватчики депортировали мать с сыном в Воронежскую область.

«Чтобы семья смогла получить удостоверение на возвращение в Украину, Офис омбудсмена оперативно связался с ГМС Украины. А сопровождение ее на территорию страны-агрессора было обеспечено совместно с организацией, занимающейся вопросами возвращения депортированных лиц», — добавил Лубинец.

Он также рассказал, что, имея все необходимые документы, маму вместе с маленьким сыном несколько раз не пропускала на границе российская сторона, которая не давала никаких объяснений.

Однако 18 июня семью удалось вернуть домой. Сейчас они находятся в Харькове.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 июля 2023 в 13:02;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16 марта армия РФ принудительно вывезла мать с сыном из Липцев в Воронежскую область. Спустя год семья смогла вернуться в Харьков.".