Мать с маленьким сыном, которых депортировала РФ, вернулись в Харьков

16 марта армия РФ принудительно вывезла мать с сыном из Липцев в Воронежскую область. Спустя год семья смогла вернуться в Харьков.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, до начала полномасштабного вторжения семья проживала в Липцах. В их деревню российские оккупанты вошли 24 февраля. 16 марта захватчики депортировали мать с сыном в Воронежскую область.

«Чтобы семья смогла получить удостоверение на возвращение в Украину, Офис омбудсмена оперативно связался с ГМС Украины. А сопровождение ее на территорию страны-агрессора было обеспечено совместно с организацией, занимающейся вопросами возвращения депортированных лиц», — добавил Лубинец.

Он также рассказал, что, имея все необходимые документы, маму вместе с маленьким сыном несколько раз не пропускала на границе российская сторона, которая не давала никаких объяснений.

Однако 18 июня семью удалось вернуть домой. Сейчас они находятся в Харькове.