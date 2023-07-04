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Мати з маленьким сином, яких депортувала РФ, повернулися до Харкова

Суспільство 13:02   04.07.2023
Вікторія Яковенко
Мати з маленьким сином, яких депортувала РФ, повернулися до Харкова Фото: Дмитро Лубінець

16 березня армія РФ примусово вивезла мати з сином з Липців до Воронезької області. За понад рік родина змогла повернутися до Харкова.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, до початку повномасштабного вторгнення сім’я проживала в Липцях. В їхнє село російські окупанти зайшли 24 лютого. 16 березня загарбники депортували мати з сином до Воронезької області.

«Аби родина змогла отримати посвідчення на повернення в Україну, Офіс Омбудсмана оперативно зв’язався з ДМС України. А супровід її на територію країни-агресорки був забезпечений спільно з організацією, яка займається питаннями повернення депортованих осіб», – додав Лубінець.

Він також додав, що маючи всі необхідні документи, маму разом із маленьким сином кілька разів не пропускала на кордоні російська сторона, яка не давала жодних пояснень.

Проте 18 червня родину вдалося повернути додому. Наразі вони перебувають у Харкові.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2023 в 13:02;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "16 березня армія РФ примусово вивезла мати з сином з Липців до Воронезької області. За понад рік родина змогла повернутися до Харкова.".