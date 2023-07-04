Армія РФ кинула в бій на півдні свій головний оперативний резерв – Машовець

Командуванню армії окупантів не вдається стримати просування ЗСУ ні на Токмацькому, ні на Бердянському напрямках. У хід уже пішли оперативні резерви, пише військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.

В огляді ситуації на “головному фронті контрнаступу” Машовець зазначив, що на Токмацькому напрямку армія РФ вже змушена вести бої за утримання села Роботине.

“Причому ситуація для противника настільки ускладнилася, що на схід від с. Роботине передові підрозділи ЗСУ почали просуватися ще інтенсивніше… Тому командування противника було вимушене в терміновому порядку висунути з другого ешелону (з району с. Новопрокопівка) підрозділи свого 1430-го мсп ТРВ, щоб стримати це… Крім того, батальйон БАРС-3, який займав цю ділянку раніше, зважаючи на все, повністю втратив боєздатність і був відведений у с. Новопрокопівка”, — написав військовий оглядач.

За його даними, підрозділи противника “почали задкувати” по всій ділянці. Відходять до села Копані.

“Очевидно, противник спробує утримати рубіж Копані – Роботине… Але, судячи з усього, поки що сил у нього для цього “в обріз”, – вважає Мащовець.

Він повідомив, що ще один “чутливий” напрямок для армії РФ – на село Вербове. У цьому районі, за інформацією військового оглядача, “передові підрозділи ЗСУ максимально наблизилися до головної лінії оборони противника”.

При цьому є напрямок, де ворогові вдалося досягти певних успіхів, але для цього в бій довелося кинути головний оперативний резерв – бригади 35-ї загальновійськової армії (ЗВА).

“Це район с .Новопокрівка… Судячи з усього, там діють підрозділи 38-ї омсбр противника зі складу 35-ї загальновійськової армії (ЗВА). Їм вдалося повністю зайняти с. Новопокрівка і просунутися по інший бік дороги на Новоданилівку на цілих 700 метрів”, – написав Машовець.

За його даними, ці дії противника не зупинили ЗСУ, які продовжують рухатися на південь.

“Тут можна відзначити два основні позитивні моменти. ЗСУ ну дуже близькі до виходу на головну лінію оборони противника… й додатково мають, принаймні, дві досить перспективні ділянки для подальшого “нарощування зусиль”. Командування противника почало тренувати на цьому напрямку свій головний оперативний резерв – бригади 35-ї ОВА”, – наголосив Машовець.

Щодо подій на Бердянському напрямку, то там, за даними оглядача “Інформаційного спротиву”, ЗСУ вийшли на західну околицю села Приютне та взяли під контроль територію площею близько 14 км.

“Якщо скласти “одно до одного”, насамперед з оперативної точки зору, то стане зрозуміло, що “витрата” військ (сил) 35-ї ЗВА, одночасно із залученням “вільних” з’єднань зі складу інших ГВ, а не лише ГВ “Схід”… може свідчити про те, що загальна ситуація в зоні відповідальності ГВ “Схід” явно розвивається, м’яко кажучи, “не зовсім так, як планувалося російським командуванням”… І це вже явно виходить “за межі” виключно тактичного рівня”, – підсумував оглядач.