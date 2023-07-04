Армия РФ кинула в бой на юге свой главный оперативный резерв — Машовец

Командованию армии оккупантов не удается сдержать продвижение ВСУ ни на Токмакском, ни на Бердянском направлениях. В ход уже пошли оперативные резервы, пишет военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

В обзоре ситуации на «главном фронте контрнаступления» Машовец отметил, что на Токмакском направлении армия РФ уже вынуждена вести бои за удержание села Работино.

«Причем ситуация для противника настолько усложнилась, что восточнее с. Работино передовые подразделения ВСУ стали продвигаться еще интенсивнее… Поэтому командование противника было вынуждено в срочном порядке выдвинуть из второго эшелона (из района с.Новопрокоповка) подразделения своего 1430-го мсп ТРВ, чтобы сдержать это… Кроме того, батальон БАРС-3, занимавший этот участок раньше, судя по всему, полностью потерял боеспособность и был отведен в с.Новопрокоповка», — написал военный обозреватель.

По его данным, подразделения противника «начали пятиться» по всему участку. Отходят к селу Копани.

«Очевидно, противник попытается удержать рубеж Копани – Работино… Но, судя по всему, пока сил у него для этого «в обрез», — считает Мащовец.

Он сообщил, что еще одно «чувствительное» направление для армии РФ — на село Вербовое. В этом районе, по информации военного обозревателя, «передовые подразделения ВСУ максимально приблизились к главной линии обороны противника».

При этом есть направление, где врагу удалось достичь некоторых успехов, но для этого в бой пришлось кинуть главный оперативный резерв — бригады 35-й общевойсковой армии (ОВА).

«Это район с.Новопокровка… Судя по всему, там действуют подразделения 38-й омсбр противника из состава 35-й общевойсковой армии (ОВА). Им удалось полностью занять с.Новопокровка и продвинуться по другую сторону дороги на Новоданиловку на целых 700 метров», — написал Машовец.

По его данным, эти действия противника не остановили ВСУ, которые продолжают двигаться на юг.

«Здесь можно отметить два основных положительных момента. ВСУ ну очень близки к выходу на главную линию обороны противника… и дополнительно имеют, по крайней мере, два достаточно перспективных участка для дальнейшего «наращивания усилий». Командование противника начало тренировать на этом направлении свой главный оперативный резерв — бригады 35-й ОВА», — подчеркнул Машовец.

Что касается событий на Бердянском направлении, то там, по данным обозревателя «Информационного сопротивления, ВСУ вышли на западную окраину села Приютное и взяли под контроль территорию площадью около 14 км.

«Если составить «одно к одному», в первую очередь с оперативной точки зрения, то станет понятно, что «расходование» войск (сил) 35-й ОВА, одновременно с привлечением «свободных» соединений из состава других ГВ, а не только ГВ «Восток»… может свидетельствовать о том, что всеобщая ситуация в зоне ответственности ГВ «Восток» явно развивается, мягко говоря, «не совсем так, как планировалось российским командованием»… И это уже явно выходит «за рамки» исключительно тактического уровня», — подытожил обозреватель.