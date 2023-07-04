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Российские силы скапливают военную технику в тылу на юге Украины: сводка ISW

Мир 07:51   04.07.2023
Оксана Горун
Российские силы скапливают военную технику в тылу на юге Украины: сводка ISW

Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке сообщил о боях на юге и Донбассе. ВСУ проводили операции как минимум на четырех участках фронта и добились продвижения.

«Украинские силы продолжали ограниченные наземные атаки в западной части Донецкой области, вблизи административной границы Донецкой и Запорожской областей и в западной части Запорожской области», — сообщили в актуальной сводке ISW.

По информации замминистра обороны Украины Анны Маляр, Силы обороны ведут успешные наступательные операции в направлении Новоселки и на Старомайорском направлении. Также наступление продолжается на Новодаровском (14 км юго-западнее Большой Новоселки) и Приютненском (15 км юго-западнее Большой Новоселки) направлениях.

Запорожская область - фронт на 3 июля 2023
Фото: карта ISW

«2 июля украинские силы провели ограниченные наземные атаки на западе Запорожской области. Маляр сообщила, что украинские силы вели наступательные операции на направлениях Новоданиловка (6 км к югу от Орехова) и Работино (12 км к югу от Орехова). Российский военный блогер заявил, что украинские силы захватили неустановленное количество российских позиций возле Луговского (18 км к юго-востоку от Орехова) и продвинулись к Работино», — отметили аналитики.

В то же время россияне на юге готовятся обороняться и дальше. Они скапливают на оккупированной территории военную технику. В том числе — вертолеты.

«Российские силы скапливают военную технику в тылу оккупированной Запорожской области. На спутниковых снимках, опубликованных 2 июля, видны новые вертолеты и автомобили в аэропорту Бердянска. Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил 3 июля, что российские военные вертолеты скапливаются в Бердянске и Кирилловке. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 2 и 3 июля сообщил, что российские силы перебрасывают военную технику на бердянском направлении», — отметили в ISW.

Боевые действия продолжаются в районе Бахмута, а также на западе от админграницы Донецкой и Запорожской областей.

Район Бахмута - фронт на 3 июля 2023
Фото: карта ISW

«Маляр заявила, что украинские силы отвоевали девять квадратных километров территории на востоке Украины, а кадры с геолокацией показывают, что украинские силы продвинулись к юго-западу от Бахмута, — отметили в Институте изучения войны. — Российские блогеры продолжали обсуждать украинские контрнаступательные операции к юго-западу от Бахмута, в частности между Курдюмовкой (13 км к юго-западу) и Клещеевкой (6 км к юго-западу). На геолокационных кадрах боевых действий, опубликованных 2 июля, видно, что украинские силы продвинулись к лесной опушке к западу от Клещеевки».

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Происшествия, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 июля 2023 в 07:51;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке сообщил о боях на юге и Донбассе. ВСУ проводили операции как минимум на четырех участках фронта и добились продвижения".