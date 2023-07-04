Російські сили накопичують військову техніку в тилу на півдні: зведення ISW

Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні повідомив про бої на півдні та Донбасі. ЗСУ проводили операції як мінімум на чотирьох ділянках фронту та домоглися просування.

“Українські сили продовжували обмежені наземні атаки у західній частині Донецької області, поблизу адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей та у західній частині Запорізької області”, – повідомили в актуальному зведенні ISW.

За інформацією заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, Сили оборони ведуть успішні наступальні операції в напрямку Новосілки та на Старомайорському напрямку. Також наступ триває на Новодарівському (14 км на південний захід від Великої Новосілки) та Приютненському (15 км на південний захід від Великої Новосілки) напрямках.

“2 липня українські сили провели обмежені наземні атаки на заході Запорізької області. Маляр повідомила, що українські сили вели наступальні операції на напрямках Новоданилівка (6 км на південь від Оріхова) та Роботине (12 км на південь від Оріхова). Російський військовий блогер заявив, що українські сили захопили невстановлену кількість російських позицій біля Луговського (18 км на південний схід від Оріхова) та просунулися до Роботиного”, – зазначили аналітики.

Водночас росіяни на півдні готуються оборонятися й далі. Вони накопичують на окупованій території військову техніку. У тому числі – гелікоптери.

“Російські сили скупчують військову техніку в тилу окупованої Запорізької області. На супутникових знімках, опублікованих 2 липня, видно нові гелікоптери та автомобілі в аеропорту Бердянська. Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив 3 липня, що російські військові гелікоптери скупчуються в Бердянську. Петро Андрющенко 2 та 3 липня повідомив, що російські сили перекидають військову техніку на бердянському напрямку”, – зазначили в ISW.

Бойові дії продовжуються в районі Бахмута, а також на заході від адмінкордону Донецької та Запорізької областей.

“Маляр заявила, що українські сили відвоювали дев’ять квадратних кілометрів території на сході України, а кадри з геолокацією показують, що українські сили просунулися на південний захід від Бахмута, – зазначили в Інституті вивчення війни. – Російські блогери продовжували обговорювати українські контрнаступальні операції на південний захід від Бахмута, зокрема між Курдюмівкою (13 км на південний захід) та Кліщіївкою (6 км на південний захід). На геолокаційних кадрах бойових дій, опублікованих 2 липня, видно, що українські сили просунулися до лісового узлісся на захід від Кліщіївки”.