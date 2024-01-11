Синегубов сообщил о состоянии раненых в отеле в Харькове: в больницах двое
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что удар по отелю в Киевском районе Харькова наносили со стороны Белгорода из ЗРК С-300.
«Поврежден отель. Одна ракета попала в землю у фасада здания, вторая – в крышу здания с последующим частичным разрушением задней части гостиницы. Пострадали 12 человек. На данный момент в медучреждениях находятся два человека: 35-летний мужчина, состояние тяжелое и 71-летняя женщина, состояние среднее», — написал Синегубов в telegram утром 11 января.
Напомним, два взрыва прогремели в Харькове около 22:30 10 января. Одна из ракет, выпущенных из комплекса С-300 с территории РФ, ударила по зданию гостиничного комплекса на улице Шевченко. Вторая ударила в нескольких метрах от него. На тот момент в пострадавших зданиях находилось более 30 гражданских. В том числе — восемь сотрудников и 23 постояльца. Среди пострадавших — гражданка Турции и гражданин Грузии. Оба представляли СМИ Турции.
Читайте также: «Прилет» по отелю в Харькове: как спасали людей (видео ГСЧС)
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, отель, поранені, ракетний удар, синєгубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Синегубов сообщил о состоянии раненых в отеле в Харькове: в больницах двое»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 января 2024 в 08:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что удар по отелю в Киевском районе Харькова наносили со стороны Белгорода из ЗРК С-300".