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Синегубов сообщил о состоянии раненых в отеле в Харькове: в больницах двое

Происшествия 08:34   11.01.2024
Оксана Горун
Синегубов сообщил о состоянии раненых в отеле в Харькове: в больницах двое

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что удар по отелю в Киевском районе Харькова наносили со стороны Белгорода из ЗРК С-300.

«Поврежден отель. Одна ракета попала в землю у фасада здания, вторая – в крышу здания с последующим частичным разрушением задней части гостиницы. Пострадали 12 человек. На данный момент в медучреждениях находятся два человека: 35-летний мужчина, состояние тяжелое и 71-летняя женщина, состояние среднее», — написал Синегубов в telegram утром 11 января.

Напомним, два взрыва прогремели в Харькове около 22:30 10 января. Одна из ракет, выпущенных из комплекса С-300 с территории РФ, ударила по зданию гостиничного комплекса на улице Шевченко. Вторая ударила в нескольких метрах от него. На тот момент в пострадавших зданиях находилось более 30 гражданских. В том числе — восемь сотрудников и 23 постояльца. Среди пострадавших — гражданка Турции и гражданин Грузии. Оба представляли СМИ Турции.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 января 2024 в 08:34;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что удар по отелю в Киевском районе Харькова наносили со стороны Белгорода из ЗРК С-300".