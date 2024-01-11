Синегубов сообщил о состоянии раненых в отеле в Харькове: в больницах двое

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что удар по отелю в Киевском районе Харькова наносили со стороны Белгорода из ЗРК С-300.

«Поврежден отель. Одна ракета попала в землю у фасада здания, вторая – в крышу здания с последующим частичным разрушением задней части гостиницы. Пострадали 12 человек. На данный момент в медучреждениях находятся два человека: 35-летний мужчина, состояние тяжелое и 71-летняя женщина, состояние среднее», — написал Синегубов в telegram утром 11 января.

Напомним, два взрыва прогремели в Харькове около 22:30 10 января. Одна из ракет, выпущенных из комплекса С-300 с территории РФ, ударила по зданию гостиничного комплекса на улице Шевченко. Вторая ударила в нескольких метрах от него. На тот момент в пострадавших зданиях находилось более 30 гражданских. В том числе — восемь сотрудников и 23 постояльца. Среди пострадавших — гражданка Турции и гражданин Грузии. Оба представляли СМИ Турции.