Live
  • Сб 13.01.2024
    • Харків
  •   -14°С
  • USD 38
  • EUR 41.74

Синєгубов повідомив про стан поранених у готелі в Харкові: у лікарнях двоє

Події 08:34   11.01.2024
Оксана Горун
Синєгубов повідомив про стан поранених у готелі в Харкові: у лікарнях двоє

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що удару по готелю в Київському районі Харкова завдавали з боку Бєлгорода із ЗРК С-300.

“Пошкоджено готель. Одна ракета потрапила в землю біля фасаду будівлі, друга – в дах будівлі з подальшим частковим руйнуванням задньої частини готелю. Постраждали 12 осіб. Станом на зараз у медзакладах перебуває 2 людей: 35-річний чоловік, стан важкий та 71-річна жінка, стан середній”, – написав Синєгубов у телеграмі вранці 11 січня.

Нагадаємо, два вибухи  пролунали в Харкові близько 22:30 10 січня. Одна з ракет, випущених із комплексу С-300 із території РФ, вдарила по будівлі готельного комплексу на вулиці Шевченка. Друга вдарила за кілька метрів від нього. На той момент у постраждалих будівлях перебувало понад 30 цивільних. У тому числі – вісім співробітників та 23 постояльці. Серед постраждалих – громадянка Туреччини та громадянин Грузії. Обидва представляли ЗМІ Туреччини.

Читайте також: “Приліт” по готелю у Харкові: як рятували людей (відео ДСНС)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 12.01: Синєгубов про “наступ на Харків”, фронт, пожежа
Головні новини Харкова 12.01: Синєгубов про “наступ на Харків”, фронт, пожежа
12.01.2024, 23:01
Терехов подав декларацію: якими були статки мера Харкова у 2021 році
Терехов подав декларацію: якими були статки мера Харкова у 2021 році
11.01.2024, 20:47
Про ракетну небезпеку на Харківщині повідомили ПС, спостерігачі – про удари
Про ракетну небезпеку на Харківщині повідомили ПС, спостерігачі – про удари
12.01.2024, 22:51
Заплатили по $3 тис: трьох ухилянтів з Харкова піймали прикордонники (відео)
Заплатили по $3 тис: трьох ухилянтів з Харкова піймали прикордонники (відео)
12.01.2024, 15:58
Ворожі дрони залетіли на Харківщину – Мельник
Ворожі дрони залетіли на Харківщину – Мельник
12.01.2024, 22:32
На Харківщині – затишшя перед бурею: ворог готується наступати – Машовець
На Харківщині – затишшя перед бурею: ворог готується наступати – Машовець
12.01.2024, 09:07

Новини за темою:

11:06
У ванну чи на мульчу: лісничі радять харків’янам, куди подіти ялинки
10:42
Відбудовувати ліцей за 355 млн біля кордону на Харківщині передумали
10:07
Краще сяду – окупант, який охороняв кордон із Харківщиною, прозрів (відео)
09:07
На Харківщині – затишшя перед бурею: ворог готується наступати – Машовець
08:45
Наловив риби на пів мільйона – на Харківщині судитимуть рибалку

Ви читали новину: «Синєгубов повідомив про стан поранених у готелі в Харкові: у лікарнях двоє»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2024 в 08:34;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що удару по готелю в Київському районі Харкова завдавали з боку Бєлгорода із ЗРК С-300".