Синєгубов повідомив про стан поранених у готелі в Харкові: у лікарнях двоє

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що удару по готелю в Київському районі Харкова завдавали з боку Бєлгорода із ЗРК С-300.

“Пошкоджено готель. Одна ракета потрапила в землю біля фасаду будівлі, друга – в дах будівлі з подальшим частковим руйнуванням задньої частини готелю. Постраждали 12 осіб. Станом на зараз у медзакладах перебуває 2 людей: 35-річний чоловік, стан важкий та 71-річна жінка, стан середній”, – написав Синєгубов у телеграмі вранці 11 січня.

Нагадаємо, два вибухи пролунали в Харкові близько 22:30 10 січня. Одна з ракет, випущених із комплексу С-300 із території РФ, вдарила по будівлі готельного комплексу на вулиці Шевченка. Друга вдарила за кілька метрів від нього. На той момент у постраждалих будівлях перебувало понад 30 цивільних. У тому числі – вісім співробітників та 23 постояльці. Серед постраждалих – громадянка Туреччини та громадянин Грузії. Обидва представляли ЗМІ Туреччини.