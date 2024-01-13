Главные новости Харькова 13.01: удары КАБами и артобстрелы, фронт, сертификаты

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

21:49

Около 500 сертификатов за уничтоженное жилье на 700 млн грн сформировали жители Харьковщины

Всего по программе «єВідновлення» поступило более 3200 заявок на получение компенсаций за уничтоженное жилье, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Также по программе «єВідновлення» жители Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов получили более 1,2 миллиарда гривен компенсаций за поврежденное имущество.

19:11

Четыре атаки отбили украинские защитники вблизи Синьковки

Там враг безуспешно пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Авиация РФ нанесла удары в районах населенных пунктов Песчаное и Ивановка на Слобожанском направлении, а также Волчанск и Веселое — на Купянском.

Под артиллерийским и минометным огнем были Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое, Гатище, Плетеневка, Волчанск и Потихоново.

17:19

По селу Веселое Харьковского района россияне утром ударили авиабомбой

Около 9:30 удар пришелся по жилому сектору. Повреждены дома и хозяйственные постройки, сообщают в облпрокуратуре.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).



Фото: Харьковская облпрокуратура

16:31

По пограничным Ивашкам российские военные час били из артиллерии — село обесточено

Начался обстрел в 12:30. Повреждены три двухэтажных многоквартирных дома и два частных, уничтожены сарай и автомобиль, сообщает Заря-news со ссылкой на начальника Золочевской ПВА Виктора Коваленко.

Жертв нет.

12:36

По фактам обстрелов Волчанска и Золочева открыты уголовные производства

Дела будут расследовать по ч. 1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны), сообщают в облпрокуратуре.

Около 3:00 военные РФ в очередной раз ударили по Волчанску, предварительно авиабомбами. Повреждены коммунальное предприятие, частные домовладения и хозяйственные постройки.

Примерно в 2:20 враг обстрелял Золочев. Частичные повреждения получили жилые дома.

11:49

Пьяная водитель Volkswagen в Харькове накануне въехала в столб и предлагала копам взятку

Правоохранители, которые выехали на вызов о ДТП в Шевченковском районе, обнаружили у женщины признаки алкогольного опьянения, сообщают в УПП в области.

Инспекторы начали разъяснять водителю ее дальнейшие действия, на что женщина предложила патрульным 100 долларов.

Копы предупредили водителя об уголовной ответственности, но она не реагировала, поэтому на место вызвали следственно-оперативную группу.

9:41

Пять частных домов повреждены в Золочеве в результате артобстрела в 2:30 13 января

Жертв нет, сообщает Заря-news со ссылкой на начальника поселковой военной администрации Виктора Коваленко.



Фото: Заря-news

9:14

Силы РФ на Белгородщине и под Купянском — ISW проанализировал брифинг начальника ХОВА

«Синегубов (12 января — ред.) ответил на вопрос о вероятном недавнем продвижении украинских войск на 1,5 км на Купянском направлении и заявил, что эти сообщения, скорее всего, связаны с возвращением ранее утраченных позиций. ISW не увидел подтверждения недавнего продвижения Украины на Купянском направлении», — пишет американский Институт изучения войны.

Также Синегубов сказал, что на Белгородщине нет российских сил, достаточных для наступательных действий в направлении Харькова.

«Российские военные, скорее всего, сейчас способны проводить только действия тактического уровня в Харьковской области из Белгородской, что в лучшем случае станет хитростью для отвлечения украинских сил от возможных российских оперативных усилий на Купянском направлении», — считают в ISW.

ГВ РФ «Запад» на Купянском направлении сейчас выглядит менее деградированной и лучше отдохнувшей, чем другие, однако остается непонятным, сможет ли она проводить масштабные наступления.

8:53

Волчанск и Золочев были под ударами военных РФ в ночь на 13 января

В 2:20 в поселке Золочев в результате удара КАБами повреждены частные дома, в 2:45 в городе Волчанск из-за обстрела также пострадали частные дома. В обоих случаях обошлось без раненых, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Волчанск был под ударом и вечером 12 января. В 19:30 враг сбросил на город КАБы.

«За прошедшие сутки российские военные преступники нанесли удары управляемыми авиабомбами, стреляли из артиллерии и минометов по Купянску, Волчанску, Золочеву, поселкам Вильча, Подолы, Ольховатка, Куриловка. Повреждены частные дома, образовательное учреждение, складские помещения для хранения сельскохозяйственной продукции, сельхозтехника фермерского хозяйства», — также информирует начальник облуправления Нацполиции Владимир Тимошко.

7:44

Девять атак войск РФ отбили возле Синьковки и Петропавловки Купянского района

Авиационным ударам подверглись Волчанск, Синьковка, Ивановка и Ольховатка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

7:18

Утро началось с масштабной ракетной атаки по Украине

Около 6:00 командование Воздушных сил ВСУ сообщило о пусках ракет типа Х-101/555/55 с шести вражеских Ту-95МС. Позже — о запусках ракет «Кинжал». В 7:18 стало известно о взлете еще двух МиГ-31К. Под ударом — разные регионы Украины. В сети сообщили о взрывах в Кременчуге и Днепре.

В Харьковской области в течение ночи — утра воздушная тревога объявлялась четыре раза — в 00:06, 2:22, 5:00 и в 5:18 (продолжается сейчас).