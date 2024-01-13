Головні новини Харкова 13.01: удари КАБами та артобстріли, фронт, сертифікати

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

21:49

Близько 500 сертифікатів за знищене житло на 700 млн грн сформували мешканці Харківщини

Загалом за програмою “єВідновлення” надійшло понад 3200 заявок на отримання компенсацій за знищене житло, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Також за програмою “єВідновлення” мешканці Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів отримали понад 1,2 мільярда гривень компенсацій за пошкоджене майно.

19:11

Чотири атаки відбили українські захисники поблизу Синьківки

Там ворог безуспішно намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Авіація РФ завдала ударів в районах населених пунктів Піщане та Іванівка на Слобожанському напрямку, а також Вовчанськ та Веселе – на Куп’янському.

Під артилерійським та мінометним вогнем були Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ і Потихонове.

17:19

По селу Веселе Харківського району росіяни вранці вдарили авіабомбою

Близько 9:30 удар прийшовся по житловому сектору. Пошкоджені будинки та господарчі споруди, повідомляють в облпрокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

16:31

По прикордонних Івашках російські військові годину били з артилерії – село знеструмлене

Почався обстріл о 12:30. Пошкоджені три двоповерхові багатоквартирні будинки та два приватні, знищені сарай та автівка, повідомляє Зоря-news з посиланням на начальника Золочівської СВА Віктора Коваленка.

Жертв немає.



Фото: Зоря-news

12:36

За фактами обстрілів Вовчанська та Золочева відкриті кримінальні провадження

Справи розслідуватимуть за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни), повідомляють в облпрокуратурі.

Близько 3:00 військові РФ вчергове вдарили по Вовчанську, попередньо авіабомбами. Пошкоджено комунальне підприємство, приватні домоволодіння та господарчі будівлі.

Приблизно о 2:20 ворог обстріляв Золочів. Часткових пошкоджень зазнали житлові будинки.



Фото: Харківська облпрокуратура

11:49

П’яна водійка Volkswagen в Харкові напередодні в’їхала в стовп і пропонувала копам хабар

Правоохоронці, які виїхали на виклик про ДТП у Шевченківському районі, виявили у жінки ознаки алкогольного сп’яніння, повідомляють в УПП в області.

Інспектори почали роз’яснювати водійці її подальші дії, натомість вона запропонувала патрульним 100 доларів.

Копи попередили водійку про кримінальну відповідальність, але вона не реагувала, тож на місце викликали слідчо-оперативну групу.



Фото: УПП в Харківській області

9:41

П’ять приватних домів пошкоджено в Золочеві внаслідок артобстрілу о 2:30 13 січня

Жертв немає, повідомляє Зоря-news з посиланням на начальника селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.



Фото: Зоря-news

9:14

Сили РФ на Бєлгородщині та під Куп’янськом – ISW проаналізував брифінг начальника ХОВА

“Синєгубов (12 січня – ред.) відповів на питання про ймовірне нещодавнє просування українських військ на 1,5 км на Куп’янському напрямку та заявив, що ці повідомлення, швидше за все, пов’язані з поверненням раніше втрачених позицій. ISW не побачив підтвердження нещодавнього просування України на Куп’янському напрямку”, — пише американський Інститут вивчення війни.

Також Синєгубов сказав, що на Бєлгородщині немає російських сил, достатніх для наступальних дій у напрямку Харкова.

“Російські військові, швидше за все, нині здатні проводити тільки дії тактичного рівня в Харківській області з Бєлгородської, що в кращому разі стане хитрощами для відволікання українських сил від можливих російських оперативних зусиль на Куп’янському напрямку”, – вважають в ISW.

УВ РФ “Захід” на Куп’янському напрямку нині виглядає менш деградованим і краще відпочившим, ніж інші, однак залишається незрозумілим, чи зможе воно проводити масштабні наступи.

8:53

Вовчанськ та Золочів були під ударами військових РФ у ніч проти 13 січня

О 2:20 у селищі Золочів внаслідок удару КАБами пошкоджені приватні будинки, о 2:45 у місті Вовчанськ від обстрілу також постраждали приватні доми. В обох випадках минулося без поранених, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Вовчанськ був під ударом й ввечері 12 січня. О 19:30 ворог скинув на місто КАБи.

“Минулої доби російські воєнні злочинці завдали ударів керованими авіабомбами, стріляли з артилерії та мінометів по Куп’янську, Вовчанську, Золочеву, селищам Вільча, Подоли, Вільхуватка, Курилівка. Пошкоджені приватні будинки, освітній заклад, складські приміщення для зберігання сільськогосподарської продукції, сільгосптехніка фермерського господарства” – також інформує начальник облуправління Нацполіції Володимир Тимошко.

7:44

Дев’ять атак військ РФ відбили біля Синьківки та Петропавлівки Куп’янського району

Авіаційних ударів зазнали Вовчанськ, Синьківка, Іванівка та Вільхуватка, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

7:18

Ранок розпочався з масштабної ракетної атаки по Україні

Близько 6:00 командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про пуски ракет типу Х-101/555/55 із шести ворожих Ту-95МС. Пізніше – про запуски ракет “Кинджал”. О 7:18 стало відомо про зліт ще двох МіГ-31К. Під ударом – різні регіони України. У мережі повідомили про вибухи у Кременчуці та Дніпрі.

У Харківській області протягом ночі-ранку повітряна тривога оголошувалась чотири рази – о 00:06, 2:22, 5:00 та о 5:18 (триває нині).