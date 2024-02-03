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Утром россияне сбросили ФАБы на Купянск, повреждена ЛЭП — Тимошко

Происшествия 08:22   03.02.2024
Оксана Горун
Утром россияне сбросили ФАБы на Купянск, повреждена ЛЭП — Тимошко

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях российских обстрелов Харьковщины. Купянск уничтожают авиабомбами и РСЗО.

«Сегодня утром рашисты ФАБами обстреляли Купянск. На месте попадания образовалась огромная воронка. Повреждены линия электропередач, девятиэтажка, не менее 10 домов», — написал Тимошко в facebook утром 3 февраля.

Также в течение суток по Купянску ударили из РСЗО «Ураган» — повреждено частное домовладение и склады предприятия.

«Продолжаются обстрелы села Ольховатка. Вражеский снаряд попал в складское помещение, второй – в поле между населенными пунктами. Рашисты продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру Волчанска. В результате вражеских обстрелов повреждены и разрушены частные дома», — дополнил начальник ГУНП.

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Он сообщил, что на местах происшествий работали следователи, криминалисты и взрывотехники.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 февраля 2024 в 08:22;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях российских обстрелов Харьковщины. Купянск уничтожают авиабомбами и РСЗО".