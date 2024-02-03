Утром россияне сбросили ФАБы на Купянск, повреждена ЛЭП — Тимошко
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях российских обстрелов Харьковщины. Купянск уничтожают авиабомбами и РСЗО.
«Сегодня утром рашисты ФАБами обстреляли Купянск. На месте попадания образовалась огромная воронка. Повреждены линия электропередач, девятиэтажка, не менее 10 домов», — написал Тимошко в facebook утром 3 февраля.
Также в течение суток по Купянску ударили из РСЗО «Ураган» — повреждено частное домовладение и склады предприятия.
«Продолжаются обстрелы села Ольховатка. Вражеский снаряд попал в складское помещение, второй – в поле между населенными пунктами. Рашисты продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру Волчанска. В результате вражеских обстрелов повреждены и разрушены частные дома», — дополнил начальник ГУНП.
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Он сообщил, что на местах происшествий работали следователи, криминалисты и взрывотехники.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: купянск, новости Харькова, обстрелы, полиция, тимошко;
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- • Дата публикации материала: 3 февраля 2024 в 08:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях российских обстрелов Харьковщины. Купянск уничтожают авиабомбами и РСЗО".