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Вранці росіяни скинули ФАБи на Куп’янськ, пошкоджено ЛЕП – Тимошко

Події 08:22   03.02.2024
Оксана Горун
Вранці росіяни скинули ФАБи на Куп’янськ, пошкоджено ЛЕП – Тимошко

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки російських обстрілів Харківщини. Куп’янськ знищують авіабомбами та з РСЗВ.

“Сьогодні вранці рашисти ФАБами обстріляли Куп’янськ. На місці влучання утворилася величезна вирва. Пошкоджені лінія електропередач, дев’ятиповерхівка, щонайменше 10 будинків”, – написав Тимошко у фейсбуці вранці 3 лютого.

Також протягом доби по Куп’янську вдарили з РСЗВ “Ураган” – пошкоджено приватне домоволодіння та склади підприємства.

Тривають обстріли села Вільхуватка. Ворожий снаряд вцілив в складське приміщення, другий – в поле між населеними пунктами. Рашисти продовжують знищувати цивільну інфраструктуру Вовчанська. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені й зруйновані приватні будинки“, — доповнив начальник ГУНП.

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Він повідомив, що на місцях пригод працювали слідчі, криміналісти та вибухотехніки.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2024 в 08:22;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки російських обстрілів Харківщини. Куп’янськ знищують авіабомбами та з РСЗВ".