Вранці росіяни скинули ФАБи на Куп’янськ, пошкоджено ЛЕП – Тимошко

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки російських обстрілів Харківщини. Куп’янськ знищують авіабомбами та з РСЗВ.

“Сьогодні вранці рашисти ФАБами обстріляли Куп’янськ. На місці влучання утворилася величезна вирва. Пошкоджені лінія електропередач, дев’ятиповерхівка, щонайменше 10 будинків”, – написав Тимошко у фейсбуці вранці 3 лютого.

Також протягом доби по Куп’янську вдарили з РСЗВ “Ураган” – пошкоджено приватне домоволодіння та склади підприємства.

“Тривають обстріли села Вільхуватка. Ворожий снаряд вцілив в складське приміщення, другий – в поле між населеними пунктами. Рашисти продовжують знищувати цивільну інфраструктуру Вовчанська. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені й зруйновані приватні будинки“, — доповнив начальник ГУНП.

Він повідомив, що на місцях пригод працювали слідчі, криміналісти та вибухотехніки.