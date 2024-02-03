Вранці росіяни скинули ФАБи на Куп’янськ, пошкоджено ЛЕП – Тимошко
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки російських обстрілів Харківщини. Куп’янськ знищують авіабомбами та з РСЗВ.
“Сьогодні вранці рашисти ФАБами обстріляли Куп’янськ. На місці влучання утворилася величезна вирва. Пошкоджені лінія електропередач, дев’ятиповерхівка, щонайменше 10 будинків”, – написав Тимошко у фейсбуці вранці 3 лютого.
Також протягом доби по Куп’янську вдарили з РСЗВ “Ураган” – пошкоджено приватне домоволодіння та склади підприємства.
“Тривають обстріли села Вільхуватка. Ворожий снаряд вцілив в складське приміщення, другий – в поле між населеними пунктами. Рашисти продовжують знищувати цивільну інфраструктуру Вовчанська. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені й зруйновані приватні будинки“, — доповнив начальник ГУНП.
Читайте також: Росіяни завдали авіаударів по семи селах на Харківщині — Генштаб
Він повідомив, що на місцях пригод працювали слідчі, криміналісти та вибухотехніки.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: куп'янск, новини Харкова, обстріли, поліція, тимошко;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вранці росіяни скинули ФАБи на Куп’янськ, пошкоджено ЛЕП – Тимошко»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2024 в 08:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки російських обстрілів Харківщини. Куп’янськ знищують авіабомбами та з РСЗВ".